"Москва и мир": программа "Мой район" и ливни в Пакистане

Сергей Собянин рассказал о развитии программы "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском. В 2022 году планируют достроить первый кластер "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Там откроют сотни новых научных лабораторий и передовых предприятий, появится более тысячи рабочих мест для молодых ученых.

На Воробьевых горах уже этой зимой заработают три горнолыжных спуска и прыжковые трамплины. Появятся веревочный и экстрим-парки, специалисты благоустроят аллею спортивной славы, которая соединяет станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой и набережной.

Кроме того, в Раменках на киностудии "Мосфильм" доделывают новый павильон и киноконцертный комплекс. В районах активно решается проблема транспортной доступности, в следующем году откроют станцию будущего МЦД-4 Поклонная. На Аминьевском шоссе завершают строительство детского сада, а на Мосфильмовской улице возводят два спортивных комплекса.

По итогам этого года инфляция в России составит 12–13%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он также отметил, что спад ВВП скорее всего будет ниже 3%. Сергей Собянин на заседании сказал, что благодаря вовремя предпринятым мерам обрушений на столичном рынке труда нет.

Несмотря на то, что ухудшений на рынке труда в России нет, в зоне потенциального риска находятся около 300 тысяч человек. Это коснется автомобильной и химической промышленности.

Более тысячи человек в Пакистане стали жертвами мощных ливней. Власти не исключили, что эта цифра может возрасти вдвое, так как огромное количество пакинстанцев числятся пропавшими без вести. Муссонные дожди продолжаются в исламской республике уже три месяца. Они стали самыми сильными за последние 30 лет. Только с начала августа количество осадков в ряде провинций превысило норму в 7 раз.

Стихия повлияла на жизнь как минимум 30 миллионов человек. В стране действует чрезвычайное положение. Исламабад признал, что ситуация окончательно вышла вышла из-под контроля и обратился за помощью к другим странам. По предварительным оценкам, ущерб от наводнений составит минимум 5,5 миллиардов долларов. Полностью или частично разрушен почти миллион домов, размыты тысячи километра дорог. Большая вода полностью уничтожила посевы сахарного тростника и хлопка, повреждены поля с другими сельхозкультурами. Кроме того, испорчено по меньшей мере два миллиона тонн пшеницы, хранящейся на складах. А это значит, что Пакистан находится на пороге продовольственной катастрофы.