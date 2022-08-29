"Москва и мир": развитие программы "Мой район" в столице и пожар в Орегоне

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Сергей Собянин рассказал о развитии программы "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском. В этом году планируют достроить первый кластер "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Там откроют сотни новых научных лабораторий и передовых предприятий, появится более тысячи рабочих мест для молодых ученых.
На Воробьевых горах уже этой зимой заработают три горнолыжных спуска и прыжковые трамплины. Появятся веревочный и экстрим-парки, специалисты благоустроят аллею спортивной славы, которая соединяет станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой и набережной.
Кроме того, в Раменках на киностудии "Мосфильм" доделывают новый павильон и киноконцертный комплекс. В районах активно решается проблема транспортной доступности, в следующем году откроют станцию будущего МЦД-4 Поклонная. На Аминьевском шоссе завершают строительство детского сада, а на Мосфильмовской улице возводят два спортивных комплекса.
Все московские образовательные учреждения готовы к отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Специалисты проверили оборудование, которое обеспечивает теплоснабжение в школах и детсадах. Это более 4,5 тысячи зданий. Всего к зиме в столице подготовят около 75 тысяч объектов. Сейчас идут испытания тепловых сетей, их проводят на максимальной температуре, чтобы сымитировать повышенную нагрузку зимой. Если где-то обнаружат проблемные участки, то рабочие еще успеют сделать ремонт до начала отопительного сезона.
Резкое похолодание в столице ожидается уже в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 29 августа – последний летний день, когда воздух прогреется до 30 градусов. 30 августа антициклон, который и определял жару в Москве, начнет отступать. Изменится направление ветра, поэтому из столицы уйдет смог. 1 сентября столбики термометров покажут 15 градусов тепла.
Лесной пожар в американском Орегоне продолжает стремительное наступление. Всего за двое суток его площадь увеличилась в три раза. Сейчас огнем охвачено почти 3,5 тысячи гектаров. Первый очаг возник на юго-западе штата еще в середине августа, но активно распространяться на соседние территории стихия начала несколько дней назад. Огонь уже вплотную подошел к населенным пунктам. Сгорело несколько жилых построек. Борьбу с пожарами ведут более 700 спасателей. Один из них погиб. Власти штата попросили помощи у федерального правительства. К борьбе с пожарами уже подключилась авиация. Но пока, несмотря на все усилия, стихия сдаваться не собирается.
Беспокойной оказалась минувшая ночь и для пожарных Грузии. До утра 29 августа они сражались с лесным пожаром. Огонь дошел до магистрали, которая связывает столицу страны с городом Рустави. Сейчас возгорание локализовано. Осталось ликвидировать несколько тлеющих очагов. Огонь вспыхнул на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси 28 августа. По предварительной версии, из-за высоких температур загорелись кустарники и сухая трава.
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