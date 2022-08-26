"Москва и мир": Собянин осмотрел новый учебный корпус школы №64 в Кунцеве

Сергей Собянин осмотрел новый учебный корпус на территории школы №64 в Кунцеве. Четырехэтажное здание на Партизанской улице предназначено для старшеклассников. Его возвели по индивидуальному проекту. Там есть все, что нужно для обучения: просторные помещения, спортивный инвентарь, а также специализированный IT-полигон для занятий по информатике.

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