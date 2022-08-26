"Москва и мир": новый учебный корпус школы № 64 и забастовка в Англии

Сергей Собянин осмотрел новый учебный корпус на территории школы № 64 в Кунцеве. Четырехэтажное здание на Партизанской улице предназначено для старшеклассников. Его возвели по индивидуальному проекту. Там есть все, что нужно для обучения: просторные помещения, спортивный инвентарь, а также специализированный IT-полигон для занятий по информатике.

Всего в Москве 1 сентября откроется 28 учебных заведений – 11 школ и 17 детских садов. Сергей Собянин также посетил в Кунцеве здание детской городской поликлиники № 130. Его строят по новому московскому стандарту, все работы завершат к началу осени.

Спасателям удалось полностью ликвидировать верховые лесные пожары в Рязанской области, сообщили в МЧС. На территории региона действует семь очагов возгорания, в том числе в Окском заповеднике и национальном парке "Мещера". К тушению привели более девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Специалисты предположили, что новые очаги, которые появляются рядом с уже существующими, могли возникнуть из-за поджогов. В Москве в некоторых районах по-прежнему ощущается дым и запах гари из-за природных пожаров под Рязанью. По словам метеорологов, смог еще задержится в городе, но ухудшений не предвидится.

В столице по-прежнему очень жарко. В пятницу воздух прогрелся до 30 градусов, побит рекорд 1969 года. Жара спадет на следующей неделе, уже в среду, 31 августа, обещают 25 градусов.

В Великобритании началась забастовка работников почты. В ней участвуют более 100 тысяч человек. Главное требование профсоюзных объединений – повышение заработной платы. Забастовке предшествовали долгие переговоры. В течение трех месяцев профсоюзные лидеры обсуждали с руководством Royal Mail возможность увеличение оплаты труда. Но окончательное предложение о надбавке в 5,5% забастовщиков не устроило. По их мнению, эта цифра не сопоставима с текущим уровнем инфляции и не покроет растущую стоимость жизни.

Забастовка будет разбита на 4 части. Сотрудники почты не выйдут на работу 31 августа, а также 8 и 9 сентября. За проведение акции протеста высказались 98% членов профсоюза. Такое же единодушие царит и среди членов других трудовых объединений. Из-за рекордной инфляции в Великобритании на митинги выходят рабочие, сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты и работники многих других сфер.