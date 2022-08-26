"Москва и мир": строящийся парк "Яуза" и жара в Китае

В строящемся парке "Яуза" сделали скейт-парк и памп-трек. Площадки стали частью большой спортивной зоны, которую начали создавать на участке между улицами Широкой и Енисейской. Скейт-парк площадью 1 200 квадратных метров подойдет как опытным, так и начинающим спортсменам в возрасте от шести лет. Памп-трек занимает около 700 квадратных метров. Там есть элементы для выполнения трюков в воздухе. Проектировщики подумали и о любителях других видов спорта.

Спасателям удалось полностью ликвидировать верховые лесные пожары в Рязанской области, сообщили в МЧС. На территории региона действует семь очагов возгорания, в том числе в Окском заповеднике и национальном парке "Мещера". К тушению привели более девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Специалисты предположили, что новые очаги, которые появляются рядом с уже существующими, могли возникнуть из-за поджогов. В Москве в некоторых районах по-прежнему ощущается дым и запах гари из-за природных пожаров под Рязанью. По словам метеорологов, смог еще задержится в городе, но ухудшений не предвидится.

В столице по-прежнему очень жарко. В пятницу воздух прогрелся до 30 градусов, побит рекорд 1969 года. Жара спадет на следующей неделе, уже в среду, 31 августа, обещают 25 градусов.

В Китае на борьбу с жарой вылетели дроны. Беспилотник провел первую операции по изменению погоды в провинции Сычуань. Он совершил четырехчасовой полет и успел поджечь 20 стержней с йодистым серебром. Эти манипуляции позволили вызвать "искусственный дождь". Помимо беспилотников, для борьбы с жаркой погодой китайские специалисты используют также специальные ракетные установки. Они уже доказали свою эффективность, вызвав в ряде китайских провинций долгожданные осадки.

Страна переживает самое жаркое лето за более чем 60 лет. Температура воздуха периодически поднимается до 45 градусов. Несколько провинций из-за проблем с энергоснабжением были вынуждены остановить заводы. А рекордно низкий уровень воды на реке Янцзы привел к остановке судоходства. В стране периодически возникают новые лесные пожары. Один из самых сильных на днях удалось локализовать в городе Чунцин. Пламя сначала охватило лес на горных склонах, но потом перекинулось на жилые постройки. В безопасные районы пришлось эвакуировать 1,5 тысячи человек.