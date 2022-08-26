"Москва и мир": новые материалы в МЭШ и борьба с жарой в Китае

Собянин рассказал о появлении новинок и оригинальных материалов в МЭШ в новом учебном году. Библиотеку Московской электронной школы пополнили более 27,5 тысячи образовательных материалов. На портал их загрузили в течение лета. Кроме того, в распоряжении учеников теперь свыше 20 электронных "Рабочих тетрадей". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что проект постоянно совершенствуется. Например, в 2021 году на платформе МЭШ открыли сервис "Портфолио учащегося". Он позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате. Последнее нововведение – страничка "Планируемые результаты обучения". Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа поможет родителям школьников выбрать кружки, секции и другие занятия, ориентируясь на увлечение ребенка. Сервис МЭШ – один из самых популярных на портале mos.ru. В лидерах с ним только электронная медицинская карта, а также запись на прием ко врачу. Всего на сайте правительства Москвы зарегистрировались более 15 миллионов человек. Учетная запись открывает доступ к сотням онлайн-услуг.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз до 4 сентября. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин пообещал расширить поддержку еще на 2,5 миллиарда рублей. Он отметил, что в городах, где приостановлены авиасообщения, появились дополнительные поезда и автобусы. Так, в июле запустили проект по комбинированной перевозке туристов через аэропорт Сочи. Пассажиры могут сразу купить билет на самолет в Сочи и на поезда до других городов Краснодарского края.

В Китае на борьбу с жарой вылетели дроны. Беспилотник провел первую операции по изменению погоды в провинции Сычуань. Он совершил четырехчасовой полет и успел поджечь 20 стержней с йодистым серебром. Эти манипуляции позволили вызвать "искусственный дождь". Помимо беспилотников, для борьбы с жаркой погодой китайские специалисты используют также специальные ракетные установки. Они уже доказали свою эффективность, вызвав в ряде китайских провинций долгожданные осадки.

Страна переживает самое жаркое лето за более чем 60 лет. Температура воздуха периодически поднимается до 45 градусов. Несколько провинций из-за проблем с энергоснабжением были вынуждены остановить заводы. А рекордно низкий уровень воды на реке Янцзы привел к остановке судоходства. В стране периодически возникают новые лесные пожары. Один из самых сильных на днях удалось локализовать в городе Чунцин. Пламя сначала охватило лес на горных склонах, но потом перекинулось на жилые постройки. В безопасные районы пришлось эвакуировать 1,5 тысячи человек.