"Москва и мир": снижение шума от трамваев в столице и похороны экс-премьера Японии

Шум от трамваев в столице снизился на 20%. Это стало возможным благодаря проведению капитального ремонта путей. Как сообщили в Дептрансе, в этом году специалисты восстановили около 15 километров трамвайных линий и уложили почти 14 тысяч шпал. По обновленным рельсам вагоны едут тише. Пассажиры и жители домов, мимо которых проходят трамваи, не слышат стука колес. В настоящий момент ремонтные работы идут на шести участках.

Одновременно в городе продолжаются работы по обособлению трамвайных путей от проезжей части. Избежать аварий на рельсах поможет бордюр. Благодаря его установке количество ДТП на линиях уже сократилось втрое.

Стартовал осенний этап программы туристического кешбэка на поездки по России. Первые путевки уже забронировали в Кавказские Минеральные воды, Крым и Сочи. Чтобы получить 20-процентный кешбэк, нужно до 10 сентября купить тур с помощью карты "Мир". Средства вернутся в течение пяти дней. В акции участвуют все регионы страны, путешествие можно совершить с 1 октября по 25 декабря. Если это круиз, то с 1 сентября и до окончания навигации. Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч рублей, для туров на Дальний Восток с этого сезона действует повышенный кешбэк – до 40 тысяч рублей.

Появились и другие изменения в условиях программы. Поездка теперь должна включать не две, а минимум три ночевки. На осенний этап правительство выделило три миллиарда рублей. Все предложения туроператоров можно посмотреть на официальном сайте проекта. Программа кешбэка на туры по России впервые была запущена в 2020 году.

Япония потратит на государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ около двух миллионов долларов. Церемония прощания с убитым политиком будет масштабной. Ее посетят около 6,5 тысяч человек. Приедут, в том числе, глава Франции Эммануэль Макрон, экс-президент США Барак Обама, вице-президент США Камала Харрис и другие высокопоставленные чиновники. При этом месяц назад японцы уже попрощались с бывшим премьером – обычные граждане могли оставить цветы в храме. А родные и близкие провожали Абэ в частном порядке на закрытой церемонии. Тело политика кремировали.

Бывшего премьера застрелили 8 июля во время предвыборного митинга. На него напал 41-летний Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. А после на допросе заявил, что решил убить экс-премьера, так как был недоволен его политикой. Сейчас преступник арестован. 25 августа стало известно, что глава японской полиции подал в отставку. Итару Накамура объявил, что покинет пост, поскольку чувствует свою вину в связи с убийством Синдзо Абэ.