"Москва и мир": жара в столице и туристический кэшбек на поездки по России

Жара в столице снова установила рекорд. Температура в Москве к полудню на метеостанции ВДНХ поднялась до отметки 30,3 градуса. За все время наблюдений 25 августа была еще жарче только 125 лет назад. Аномальный август уже догнал по температурным показателям лето 2010 года, и теперь делит с ним лидерство в рейтинге самых знойных сезонов. Об этом сообщил сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

В столичном регионе действует экстренное предупреждение о жаре. В ближайшие три дня столбики термометров превысят отметку 33 градуса. Это на семь градусов выше климатической нормы. Аналогичная ситуация в Тверской, в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Калужской и Смоленской областях. В этих регионах также действует предупреждение о высокой пожарной опасности. Начало следующей недели будет не менее знойным. Хотя в столице и области возможен небольшой дождь. Долгожданное похолодание принесет последний день лета. Температура опустится до 21 градуса. Переход к осени случится довольно резко. Днем 1 сентября обещают уже 13–17 градусов тепла.

Шум от трамваев в столице снизился на 20%. Это стало возможным благодаря проведению капитального ремонта путей. Как сообщили в Дептрансе, в этом году специалисты восстановили около 15 километров трамвайных линий и уложили почти 14 тысяч шпал. По обновленным рельсам вагоны едут тише. Пассажиры и жители домов, мимо которых проходят трамваи, не слышат стука колес. В настоящий момент ремонтные работы идут на шести участках.

Одновременно в городе продолжаются работы по обособлению трамвайных путей от проезжей части. Избежать аварий на рельсах поможет бордюр. Благодаря его установке количество ДТП на линиях уже сократилось втрое.

Стартовал осенний этап программы туристического кешбэка на поездки по России. Первые путевки уже забронировали в Кавказские Минеральные воды, Крым и Сочи. Чтобы получить 20-процентный кешбэк, нужно до 10 сентября купить тур с помощью карты "Мир". Средства вернутся в течение пяти дней. В акции участвуют все регионы страны, путешествие можно совершить с 1 октября по 25 декабря. Если это круиз, то с 1 сентября и до окончания навигации. Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч рублей, для туров на Дальний Восток с этого сезона действует повышенный кешбэк – до 40 тысяч рублей.

Появились и другие изменения в условиях программы. Поездка теперь должна включать не две, а минимум три ночевки. На осенний этап правительство выделило три миллиарда рублей. Все предложения туроператоров можно посмотреть на официальном сайте проекта. Программа кешбэка на туры по России впервые была запущена в 2020 году.