"Москва и мир": 875-летие Москвы и похороны экс-премьера Японии

875-летие Москвы отметят на всех столичных площадках, в том числе на Тверской улице. Об этом рассказал Сергей Собянин. Развлекательную и культурную программу жители столицы выбирали сами с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Праздник пройдет 10 и 11 сентября. Мэр отметил, что реставрацию и ремонт многих столичных объектов завершат как раз ко Дню города.

В порядок приведут дворы, скверы, улицы и набережные. Некоторые масштабные работы закончат в ноябре. Например, благоустройство парков "Битца", "Яуза" и реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево". Это пространство совместит в себе три парка в одном: исторический, природный и эколого-просветительский, также там оборудуют места для занятий спортом. Сейчас в Москве реализуют более двух тысяч разных проектов. Это и создание Московского скоростного диаметра, и Международного дворца единоборств в "Лужниках", а также самого большого колеса обозрение в Европе "Солнце Москвы".



Сергей Собянин прибыл в Рязанскую область и вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым осмотрел пострадавшие от пожаров территории. Ситуация стало еще тяжелее. Площадь возгорания выросла почти в три раза, до 15 тысяч гектаров. Всего действует шесть лесных пожаров.

Москва с самого начала активно помогает Рязани в борьбе с огнем, отправляет спасателей и технику. На прошлой неделе жители столицы почувствовали запах гари из Рязанской области, сейчас лесные пожары есть и в Подмосковье. Накануне там потушили огонь на площади более 10 тысяч гектаров, в том числе в Ногинском, Виноградовском, Луховицком и Клинском лесничествах. До 28 августа пребывание граждан в подмосковных лесах запрещено. В столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности, температура воздуха может подниматься до 35 градусов. Такая жара продлится до начала следующей недели.

Япония потратит на государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ около двух миллионов долларов. Церемония прощания с убитым политиком будет масштабной. Ее посетят около 6,5 тысяч человек. Приедут, в том числе, глава Франции Эммануэль Макрон, экс-президент США Барак Обама, вице-президент США Камала Харрис и другие высокопоставленные чиновники. При этом месяц назад японцы уже попрощались с бывшим премьером – обычные граждане могли оставить цветы в храме. А родные и близкие провожали Абэ в частном порядке на закрытой церемонии. Тело политика кремировали.

Бывшего премьера застрелили 8 июля во время предвыборного митинга. На него напал 41-летний Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. А после на допросе заявил, что решил убить экс-премьера, так как был недоволен его политикой. Сейчас преступник арестован. 25 августа стало известно, что глава японской полиции подал в отставку. Итару Накамура объявил, что покинет пост, поскольку чувствует свою вину в связи с убийством Синдзо Абэ.