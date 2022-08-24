"Москва и мир": подготовка к отопительному сезону в столице и наводнения в Техасе

20:05
В Москве жилые дома готовят к отопительному сезону. Специалисты уже осмотрели тысячи многоэтажек. Особое внимание уделяют так называемому "тепловому контуру" – все двери и окна должны плотно закрываться, а стекла быть целыми. На трубах отопления и горячего водоснабжения нужна надежная теплоизоляция. Кроме того, тщательно проверяется целостность кровли, фасадов и цоколей всех зданий города. В настоящее время завершена подготовка почти 70% жилых многоквартирных домов.
Одновременно готовят к осенне-зимнему сезону котельные. Энергетики уже отремонтировали около сотни таких объектов, более пяти тысяч тепловых пунктов, проверили километры воздушных и кабельных линий электропередачи. Подготовку к отопительному сезону обещают выполнить в срок – к 1 сентября.
В России за сутки обнаружили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Больше всего инфицированных в Москве. Суточный прирост составил почти 9,5 тысячи человек. На втором и третьем месте – Санкт-Петербург и Подмосковье. Болеют в основном разными вариантами штамма "Омикрон". Врачи говорят, что многие пациенты, которые перенесли COVID-19, впоследствии сталкиваются с болями в мышцах и суставах.
Из-за роста заболеваемости в некоторых городах уже обязали носить маски в общественных местах, рекомендательный масочный режим пока действует в столице, Санкт-Петербурге, Дагестане, Татарстане и других регионах. Также Миндздрав призывает ревакцинироваться раз в полгода. В течение двух месяцев Научный центр имени Гамалеи планирует начать производство вакцины, которая будет защищать от "Омикрона" и его подвидов. Сейчас завершаются клинические исследования препарата.
В Техасе введен режим стихийного бедствия из-за масштабных наводнений. Их вызвали ливни, которые продолжаются уже несколько дней. Подтверждена гибель одного человека. Есть пострадавшие. Спасатели сообщили, что им поступило около 200 вызовов, связанных с паводками. В международном аэропорту Далласа отменили более 450 рейсов. Синоптики говорят, в этом районе зафиксирован рекордный уровень влажности для августа. Такого там не было с конца 19 века. Эксперты предупреждают, что проливные дожди в США могут затронуть более 13 миллионов человек. Помимо Техаса, стихия накроет Луизиану, Арканзас и Нью-Мексико.
Страдает от ливней и Пакистан. Там из-за аномально сильных муссонов за два месяца погибли почти 800 человек, более 300 тысяч остались без крова. Похожая ситуация в Индии. Ливни там вызвали многочисленные наводнения и оползни. В зоне затопления в штате Одиша оказался один миллион жителей. Большая вода отрезала от внешнего мира сотни деревень. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшее время будут только усиливаться.
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