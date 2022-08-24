"Москва и мир": подготовка к отопительному сезону в столице и снижение уровня воды в Дунае

В Москве жилые дома готовят к отопительному сезону. Специалисты уже осмотрели тысячи многоэтажек. Особое внимание уделяют так называемому "тепловому контуру" – все двери и окна должны плотно закрываться, а стекла быть целыми. На трубах отопления и горячего водоснабжения нужна надежная теплоизоляция. Кроме того, тщательно проверяется целостность кровли, фасадов и цоколей всех зданий города. В настоящее время завершена подготовка почти 70% жилых многоквартирных домов.

Одновременно готовят к осенне-зимнему сезону котельные. Энергетики уже отремонтировали около сотни таких объектов, более пяти тысяч тепловых пунктов, проверили километры воздушных и кабельных линий электропередачи. Подготовку к отопительному сезону обещают выполнить в срок – к 1 сентября.

Пожары в Центральном федеральном округе связаны не только с жаркой и сухой погодой, но и с поджогами. Об этом на совещании с президентом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Один из самых пострадавших регионов – Рязанская область. Дым от пожаров оттуда пришел даже в столицу. Власти региона предполагают, что ликвидировать огонь удастся в течение одной–двух недель. Москва активно помогает Рязанской области – направляет спасателей и технику.

Сергей Собянин отметил, что в Москве и области ситуация стабильная. Серьезных возгораний нет. Также мэр на совещании выступил с предложением обязать регионы помогать соседним территориям, где происходят пожары.

Дунай, одна из самых протяженных и полноводных рек Европы, переживает серьезный кризис. Уровень воды в ней находится на самом низком уровне за последние 100 лет. Только за три недели он упал на полтора метра. В некоторых странах из-за этого затруднено судоходство. В Болгарии, Румынии и Сербии начали углублять дно Дуная. Рядом с сербским селом Прахово в обмелевшей реке из-под воды показались 20 немецких кораблей времен Второй мировой войны. Они были затоплены в 1944 году.

Дефицит осадков затронул почти все реки в Европе. Синоптики предупреждают, что в ближайший месяц дождей в регионе не будет. Засуха этого года может стать самой сильной за последние пять веков. Больше половины территории Евросоюза находится в кризисных погодных условиях. В некоторых странах сейчас действуют строгие ограничения на использования воды. Аномально высокие температуры стоят и в Китае. В обмелевшей Янцзы обнаружили каменный остров с тремя буддийскими статуями. Эксперты говорят, что им не менее 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин. Но эта находка единственный бонус от жары. В стране обмелели десятки рек, что привело к сбоям в судоходстве и потере существенной части урожая.