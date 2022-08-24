"Москва и мир": танцевальный ретрофлэшмоб в столице и режим стихийного бедствия в Техасе

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Участники Московского долголетия идут на рекорд. В субботу, 27 августа, на ВДНХ они устроят танцевальный ретрофлэшмоб. Он может стать самым массовым твистом. Одновременно повторять движения собираются более 500 человек. Присоединиться к ним могут все желающие москвичи старше 55 лет. Танцевальный марафон не единственная акция, которая пройдет в рамках первого Московского международного фестиваля пенсионеров. Посетителей ВДНХ ждет, показ мод учениц школы красоты "Королевская осанка". А в летнем кинотеатре-лектории зрители смогут посмотреть художественный фильм "Серебряная астра". Он был снят в прошлом году в рамках одноименного фестиваля. Фильм состоит из четырех новелл, основанных на реальных историях. В главных ролях – сами участники проекта.
Помимо этого, в программу первого фестиваля пенсионеров вошел шахматный турнир. Понаблюдать за игрой спортсменов можно будет в специализированном клубе. Чтобы стать участником любого из мероприятий проекта, предварительно нужно записаться. Регистрировать будут в шатрах, которые установят на открытой площадке у павильона "Центральный".
Пожары в Центральном федеральном округе связаны не только с жаркой и сухой погодой, но и с поджогами. Об этом на совещании с президентом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Один из самых пострадавших регионов – Рязанская область. Дым от пожаров оттуда пришел даже в столицу. Власти региона предполагают, что ликвидировать огонь удастся в течение одной–двух недель. Москва активно помогает Рязанской области – направляет спасателей и технику.
Сергей Собянин отметил, что в Москве и области ситуация стабильная. Серьезных возгораний нет. Также мэр на совещании выступил с предложением обязать регионы помогать соседним территориям, где происходят пожары.
В Техасе введен режим стихийного бедствия из-за масштабных наводнений. Их вызвали ливни, которые продолжаются уже несколько дней. Подтверждена гибель одного человека. Есть пострадавшие. Спасатели сообщили, что им поступило около 200 вызовов, связанных с паводками. В международном аэропорту Далласа отменили более 450 рейсов. Синоптики говорят, в этом районе зафиксирован рекордный уровень влажности для августа. Такого там не было с конца 19 века. Эксперты предупреждают, что проливные дожди в США могут затронуть более 13 миллионов человек. Помимо Техаса, стихия накроет Луизиану, Арканзас и Нью-Мексико.
Страдает от ливней и Пакистан. Там из-за аномально сильных муссонов за два месяца погибли почти 800 человек, более 300 тысяч остались без крова. Похожая ситуация в Индии. Ливни там вызвали многочисленные наводнения и оползни. В зоне затопления в штате Одиша оказался один миллион жителей. Большая вода отрезала от внешнего мира сотни деревень. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшее время будут только усиливаться.
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