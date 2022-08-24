"Москва и мир": танцевальный ретрофлэшмоб в столице и снижение уровня воды в Дунае

Участники Московского долголетия идут на рекорд. В субботу, 27 августа, на ВДНХ они устроят танцевальный ретрофлэшмоб. Он может стать самым массовым твистом. Одновременно повторять движения собираются более 500 человек. Присоединиться к ним могут все желающие москвичи старше 55 лет. Танцевальный марафон не единственная акция, которая пройдет в рамках первого Московского международного фестиваля пенсионеров. Посетителей ВДНХ ждет, показ мод учениц школы красоты "Королевская осанка". А в летнем кинотеатре-лектории зрители смогут посмотреть художественный фильм "Серебряная астра". Он был снят в прошлом году в рамках одноименного фестиваля. Фильм состоит из четырех новелл, основанных на реальных историях. В главных ролях – сами участники проекта.

Помимо этого, в программу первого фестиваля пенсионеров вошел шахматный турнир. Понаблюдать за игрой спортсменов можно будет в специализированном клубе. Чтобы стать участником любого из мероприятий проекта, предварительно нужно записаться. Регистрировать будут в шатрах, которые установят на открытой площадке у павильона "Центральный".

В столице в очередной раз продлили оранжевый уровень погодной опасности. Есть вероятность пожаров и стихийных бедствий. Температура воздуха перевалила за 30 градусов. В Москве и Подмосковье сохраняются дымка и запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Там за сутки площадь возгораний выросла почти на четверть – почти до 12 тысяч гектаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы жители деревни Ольгино и поселка Голованово.

Москва отправила в Рязанскую область спасателей и дополнительную технику. Смог от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Владимира, там ночью усилился запах гари, а утром появилась легкая дымка. Научный руководитель Гидрометцендра Роман Вильфанд сказал, что в столичном регионе в ближайшие дни изменится направление ветра. Это поможет снизить концентрацию смога. При этом жара не спадет до начала следующей недели.

Дунай, одна из самых протяженных и полноводных рек Европы, переживает серьезный кризис. Уровень воды в ней находится на самом низком уровне за последние 100 лет. Только за три недели он упал на полтора метра. В некоторых странах из-за этого затруднено судоходство. В Болгарии, Румынии и Сербии начали углублять дно Дуная. Рядом с сербским селом Прахово в обмелевшей реке из-под воды показались 20 немецких кораблей времен Второй мировой войны. Они были затоплены в 1944 году.

Дефицит осадков затронул почти все реки в Европе. Синоптики предупреждают, что в ближайший месяц дождей в регионе не будет. Засуха этого года может стать самой сильной за последние пять веков. Больше половины территории Евросоюза находится в кризисных погодных условиях. В некоторых странах сейчас действуют строгие ограничения на использования воды. Аномально высокие температуры стоят и в Китае. В обмелевшей Янцзы обнаружили каменный остров с тремя буддийскими статуями. Эксперты говорят, что им не менее 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин. Но эта находка единственный бонус от жары. В стране обмелели десятки рек, что привело к сбоям в судоходстве и потере существенной части урожая.