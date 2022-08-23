"Москва и мир": новый стандарт экстренной медпомощи в столице и мощные ливни в США

В Москве готовятся к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин. В столице вскоре появятся скоропомощные стационары. Для обучения медицинских команд и подготовки кадров уже переоборудовали корпус резервного госпиталя в Сокольниках.

Новый стандарт опирается на шесть принципов. Это, в том числе, маршрутизация пациентов. Всех поступивших в стационары разделят на три категории в зависимости от состояния. В красную попадут те, кому нельзя ждать ни минуты, в желтую – те, кому требуется срочная помощь, а в зеленую – все, кто более или менее в порядке и угрозы для их жизни нет.

В ночь на 24 августа в Москве может повыситься концентрация вредных веществ в воздухе. Об этом предупреждают в Мосэкомониторинге. Специалисты рекомендуют прикрыть окна и включить кондиционер или очиститель воздуха. Днем выбросы постепенно начнут рассеиваться. Первый раз жители столицы почувствовали запах гари еще на прошлой неделе из-за пожаров в Рязанской области.

В Москве держится рекордная жара – до 33 градусов. Погода сухая и без осадков, действует оранжевый уровень погодной опасности. Среда, 24 августа, может стать самым знойным днем лета – столбики термометров в некоторых районах покажут 34 градуса, что выше нормы почти на 10 градусов. Врачи рекомендуют пить много жидкости. Бутылки с водой снова начали бесплатно раздавать в метро, в том числе на станциях "Выхино", "Кутузовская" и на автостанции "Орехово". Сергей Собянин в рассказал, что спастись от жары москвичи могут в комнатах прохлады центров соцобслуживания и "Московского долголетия". Это более 150 помещений во всех районах, там есть кондиционеры и кулеры с водой.

Резкая смена погоды стала для Техаса настоящей катастрофой. Сильнейшие ливни, которые накрыли штат после экстремальной жары, стали причиной многочисленным наводнений. Особенно пострадал Даллас. Там объявили чрезвычайное положение. За ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков – около 25 сантиметров. Дороги превратились в реки. Одна женщина погибла, ее машину снесло бурным потоком. Сейчас движение в регионе практически полностью парализовано, подтоплены первые этажи жилых домов. Спасатели просят горожан перебраться на возвышенности.

В местных аэропортах отменили больше 300 рейсов. При этом синоптики предупреждают, что высокий уровень погодной опасности на северо-востоке Техаса в ближайшее время сохранится. Природные катаклизмы и в Швейцарии. Из-за жары там тают ледники. За последние 90 лет солнце уничтожило около полутора тысяч ледяных гигантов, то есть практически половину всех ледников. И с каждый годом скорость их таяния продолжает увеличиваться.