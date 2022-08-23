"Москва и мир": смена адреса столичного центра госуслуг и обвал стены в Бейруте

20:00
Столичный центр госуслуг района Коньково сменил адрес. Теперь он будет принимать посетителей в здании торгового центра "Беляево" и располагаться в пешей доступности от двух станций метро. Удобнее стал для горожан и центр "Мои документы" района Проспект Вернадского. В офисе на улице Удальцова сделали капитальный ремонт. В обновленных центрах можно оформить более 280 госуслуг. Прием посетителей проводится ежедневно с 08:00 до 20:00.
В этом году в столице после капитального ремонта откроются еще шесть центров госуслуг. В обновленных офисах гражданам будут доступны дополнительные сервисы. Сделать, в том числе, можно будет фотографии на документы, распечатать бумаги или снять с них копии.
В ночь на 24 августа в Москве может повыситься концентрация вредных веществ в воздухе. Об этом предупреждают в Мосэкомониторинге. Специалисты рекомендуют прикрыть окна и включить кондиционер или очиститель воздуха. Днем выбросы постепенно начнут рассеиваться. Первый раз жители столицы почувствовали запах гари еще на прошлой неделе из-за пожаров в Рязанской области.
В Москве держится рекордная жара – до 33 градусов. Погода сухая и без осадков, действует оранжевый уровень погодной опасности. Среда, 24 августа, может стать самым знойным днем лета – столбики термометров в некоторых районах покажут 34 градуса, что выше нормы почти на 10 градусов. Врачи рекомендуют пить много жидкости. Бутылки с водой снова начали бесплатно раздавать в метро, в том числе на станциях "Выхино", "Кутузовская" и на автостанции "Орехово". Сергей Собянин в рассказал, что спастись от жары москвичи могут в комнатах прохлады центров соцобслуживания и "Московского долголетия". Это более 150 помещений во всех районах, там есть кондиционеры и кулеры с водой.
В порту Бейрута, пострадавшем от взрыва два года назад, обвалилась стена элеватора. Первоначально предполагалось, что произошел новый взрыв. Но власти заявили, что постройка постепенно разрушается сама по себе. Еще в начале июля в элеваторах стали происходить очаговые возгорания. По официальной информации, это следствие брожения зерна, которое осталось на складах после трагедии 2020 года. А во вторую годовщину взрыва – 4 августа – рухнули несколько секций элеватора.
В момент происшествия на площади Павших рядом с портом, где проходил митинг в память о жертвах трагедии, находились сотни ливанцев. Но никто не пострадал. Эксперты давно предупреждали о возможном обрушении. На устранение проблемы требуются немалые суммы, которых в бюджете страны сейчас нет. Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел два года назад. Причиной стало возгорание конфискованной аммиачной селитры.Было разрушено несколько жилых кварталов. Власти объявили столицу Ливана зоной бедствия. Жертвами взрыва стали более 300 человек, свыше шести тысяч получили ранения.
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