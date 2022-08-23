"Москва и мир": новый стандарт экстренной медпомощи в столице и обвал стены в Бейруте

В Москве готовятся к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин. В столице вскоре появятся скоропомощные стационары. Для обучения медицинских команд и подготовки кадров уже переоборудовали корпус резервного госпиталя в Сокольниках.

Новый стандарт опирается на шесть принципов. Это, в том числе, маршрутизация пациентов. Всех поступивших в стационары разделят на три категории в зависимости от состояния. В красную попадут те, кому нельзя ждать ни минуты, в желтую – те, кому требуется срочная помощь, а в зеленую – все, кто более или менее в порядке и угрозы для их жизни нет.

Площадь пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров. Там действует режим чрезвычайной ситуации. Тушить мешает жаркая погода и сильный ветер, задействовано около 10 тысяч человек и почти две тысячи единиц техники. Правительство Москвы выделило поливочные машины, экскаваторы, вертолеты, в ближайшее время планируют выслать еще 17 дополнительных бульдозеров.

При этом в столице постепенно рассеивается смог, который появился из-за лесных пожаров в Рязанской области. Дыма и запаха гари почти нет, однако в некоторых районах они могут ощущаться до конца недели. Кроме того, в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры и возможных пожаров. Воздух прогреется до 33 градусов, что на 7–8 градусов выше климатической нормы. Это будет самая жаркая рабочая неделя за все лето. Зной также охватил Владимирскую и Ярославскую области.

В порту Бейрута, пострадавшем от взрыва два года назад, обвалилась стена элеватора. Первоначально предполагалось, что произошел новый взрыв. Но власти заявили, что постройка постепенно разрушается сама по себе. Еще в начале июля в элеваторах стали происходить очаговые возгорания. По официальной информации, это следствие брожения зерна, которое осталось на складах после трагедии 2020 года. А во вторую годовщину взрыва – 4 августа – рухнули несколько секций элеватора.

В момент происшествия на площади Павших рядом с портом, где проходил митинг в память о жертвах трагедии, находились сотни ливанцев. Но никто не пострадал. Эксперты давно предупреждали о возможном обрушении. На устранение проблемы требуются немалые суммы, которых в бюджете страны сейчас нет. Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел два года назад. Причиной стало возгорание конфискованной аммиачной селитры. Было разрушено несколько жилых кварталов. Власти объявили столицу Ливана зоной бедствия. Жертвами взрыва стали более 300 человек, свыше шести тысяч получили ранения.