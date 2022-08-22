"Москва и мир": лесные пожары в РФ и рекомендации ВОЗ

Столичные офисы "Мои документы" за 11 лет оказали более двухсот миллионов услуг. Самые востребованные – предоставление данных жилищного учета, регистрация граждан и оформление социальной карты. За этот год москвичи обратились в офисы около 17 миллионов раз.

Особое внимание в центрах уделяют развитию принципа экс-территориальности – это возможность обращаться в офисы в любом удобном для москвичей месте, не по прописке. Число таких услуг увеличилось в 25 раз. Центры открыты в каждом районе столицы, число специалистов превышает 11 тысяч, тогда как в самом первом центре госуслуг было всего 48 сотрудников.

Также за эти годы появилось семь флагманских офисов, где доступен расширенный список операций. Например, недавно такой офис заработал в торговом центре "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская".

Группировку, которая участвует в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличили почти до 9 тысяч человек. Также дополнительно в регион отправили 200 единиц техники. Об этом сообщил Сергей Собянин, который побывал в пострадавшем регионе.

В Спасском районе Рязанской области возбудили уголовное дело по факту лесных пожаров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. По мере тушения пожаров, постепенно будут уменьшаться и дым, и запах гари в Москве. По прогнозам, смог продержится до конца рабочей недели. Ситуацию усложняет жаркая погода, воздух в столице прогреется до 33 градусов. Это на восемь градусов выше нормы. Осадков не предвидится, синоптики ожидают пятый уровень погодной опасности.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала снова носить маски в общественных местах. С таким призывом специалисты ВОЗ выступили в преддверии осенне-зимнего периода. Всем странам также рекомендуют усилить вакцинацию населения. Особый акцент просят сделать на ревакцинацию людей с ослабленным иммунитетом и пациентов из группы риска.

Медики отметили, что передача вируса, помимо Восточной Европы, ускоряется на Балканах, Южном Кавказе и в Центральной Азии. Речь идет о распространении новых подвидов штамма "Омикрон". Только в Европейском регионе за последние полтора месяца число новых случаев заражения COVID-19 утроилось.

На Филиппинах около 28 миллионов учеников смогли вернуться в школы после двух лет дистанционного обучения. Пока на очное обучение перешли в половине школ страны. Остальные учебные заведения будут продолжать работать в онлайн-режиме как минимум до ноября. За все время пандемии на Филиппинах было выявлено около 4 миллионов случаев заболевания COVID-19. Жертвами вируса стали более 60 тысяч филиппинцев.