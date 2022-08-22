"Москва и мир": лесные пожары в РФ и перебои электричества в Китае

22 августа, 18:25
На юге Москвы идет благоустройство в Братееве. В порядок приводят дворовую территорию на улице Борисовские пруды. Там полностью обновили детскую площадку. Теперь в распоряжении маленьких жителей целый игровой комплекс. Преобразилась и спортивная зона. Во время капитально ремонта, специалисты заменили ограждения для игры в минифутбол и баскетбол. В ближайшее время на площадке для воркаута установят уличные тренажеры и турник.
Кроме того, в рамках программы "Мой район" в Братееве запланирован капитальный ремонт поликлиник. Работы идут в медучреждении на Алма-Атинской улице. Также в порядок приведут культурный центр, территорий трех детских садов и парк "Борисово". Особое внимание уделят реконструкции территории вдоль Москвы-реки. Работы начнутся в ближайшее время.
МЧС зафиксировало природные пожары в 18 российских регионах, в том числе во Владимирской и Нижегородской областях. Действует 101 очаг. В Центральном и Приволжском округах сохраняется жаркая погода, что негативно влияет на тушение. Самая сложная ситуация – в Рязанской области, там огонь уже распространился на площади в 150 гектаров. Действует режим ЧС.
Московские власти направили в регион дополнительные силы для ликвидации возгораний – более 30 пожарных и технику. Из-за пожаров в Рязанской области дым и запах гари снова пришли в столицу.
По прогнозам Гидрометцентра, смог в Москве продержится до конца рабочей недели. Воздух прогреется до 33 градусов. Это на восемь градусов выше нормы. Осадков не предвидится, синоптики ожидают пятый уровень погодной опасности. Спасатели в такую жару рекомендуют избегать открытого солнца, носить одежду светлых тонов, головные уборы и пить больше воды.
В Китае из-за аномальной засухи и обмелевших рек – массовые перебои в подаче электроэнергии. Чтобы вывести из-под удара жилые дома, власти ограничивают использование электричества на промышленных предприятиях. Самая экстремальная ситуация в провинции Сычуань – там закрылись или существенно сократили производство все местные фабрики.
Накрыла тьма и Шанхай. В мегаполисе отключили ландшафтное освещение на всех центральных улицах. Ученые надеются, что исправить положение дел и возобновить работу ГЭС помогут искусственные дожди. Их могут вызвать уже в ближайшие дни. Ранее, чтобы поднять уровень в Янцзы, в реку слили почти миллиард кубических метров воды из водохранилищ. Но пока этого мало даже для того, чтобы полностью восстановить судоходство. Под угрозой уничтожения остается и урожай. Чтобы не допустить катастрофы, более 2 миллионов гектаров сельхозугодий планируют опрыскивать специальной водоудерживающей добавкой. Она ограничит испарение влаги. Жара в Китае продолжается уже больше двух месяцев.
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