"Москва и мир": благоустройство на юге столицы и продление ограничений на полеты в РФ

На юге Москвы идет благоустройство в Братееве. В порядок приводят дворовую территорию на улице Борисовские пруды. Там полностью обновили детскую площадку. Теперь в распоряжении маленьких жителей целый игровой комплекс. Преобразилась и спортивная зона. Во время капитально ремонта, специалисты заменили ограждения для игры в минифутбол и баскетбол. В ближайшее время на площадке для воркаута установят уличные тренажеры и турник.

Кроме того, в рамках программы "Мой район" в Братееве запланирован капитальный ремонт поликлиник. Сейчас работы идут в медучреждении на Алма-Атинской улице. Также в порядок приведут культурный центр, территорий трех детских садов и парк "Борисово". Особое внимание уделят реконструкции территории вдоль Москвы-реки. Работы начнутся в ближайшее время.

Состояние воздуха в столице остается в пределах нормы. Несмотря на запах гари в некоторых районах, преимущественно на юге города, концентрации вредных частиц не зафиксировано. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. С каждым часом дымка рассеивается, однако дым от природных пожаров продолжает поступать в регион. По прогнозам, концентрация запаха гари в городе вырастет в полтора раза. Это случится ближайшей ночью, сообщил специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Ожидается, что ситуация начнет улучшатся лишь к концу недели. Разогнать смог поможет ветер, который изменит траекторию движения дыма. Запах гари и задымление появились в Москве в середине августа из-за лесных пожаров в Рязанской области. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе. Пока он будет действовать до полудня 23 августа. Одновременно в городе и области объявили предупреждение о чрезвычайная пожароопасности.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз они действуют до 29 августа. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростове-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. В Краснодарском крае действует единственный аэропорт – в Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. 16 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал расширить поддержку еще на 2,5 миллиарда. 25 августа стартуют продажи осенних туров по России с кешбэком. Можно выбрать альтернативные маршруты закрытым сейчас направлениям и отправиться в путешествие с 1 октября по 25 декабря. Например, по программе кешбэка за турпоезду на Дальний Восток удастся вернуть до 40 тысяч рублей.