"Москва и мир": подготовка к Дню флага и проливные дожди в Италии

Москва начала готовиться к Дню флага России. К празднику – его будут отмечать 22 августа – город украсят более 500 плакатов. По традиции их размещают на билбордах, остановках и афишных стендах. Бело-сине-красные композиции украсят шесть центральных мостов. Преобразятся эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Специально к празднику подготовили поздравительные ролики. Их покажут на цифровых билбордах и медиафасадах зданий на Новом Арбате. По случаю праздника в столице пройдет более 60 мероприятий: концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые понадобится регистрация. Подробное расписание празднования опубликовано в разделе "Афиша" на портале mos.ru.

В столице концентрация загрязняющих веществ в воздухе снизилась в восемь раз по сравнению с утром четверга, 18 августа. Показатели не превысили гигиенические нормативы. Москвичи больше не стали жаловаться на запах гари и смог, которые появились в городе в среду, 17 августа, из-за лесных пожаров в Рязанской области. Там режим чрезвычайной ситуации действует уже в трех районах.

В Москве в выходные будет облачно с прояснениями, столбики термометров покажут 28 градусов. На следующей неделе вернется сильная жара. Воздух прогреется до 33 градусов – это почти рекорд для августа, в 1972 году в это время фиксировали 34 градуса.

Зной держится не только в столице. В Санкт-Петербурге четверг стал самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Температурные рекорды также были побиты в Великом Новгороде и Пскове, воздух там был горячее почти на 10 градусов, чем обычно в это время.

На смену аномальной жаре в Европу пришли проливные дожди. Особенно пострадала Франция. На юге страны стихия стала причиной гибели по меньшей мере шести человек, еще 20 находятся в больнице. В портовом Марселе меньше чем за час выпало около 35 миллиметров осадков. Город практически ушел под воду. Затоплены жилые дома и офисные здания. Ливни сопровождались грозами и штормовым ветром. На Корсике его порывы превышали 60 метров в секунду. Поломанные деревья и линии электропередачи оставили без света почти 50 тысяч семей. В службу спасения поступили сотни звонков с просьбой о помощи, в том числе от владельцев судов, которые из-за урагана потерпели крушение.

Похожая картина в Италии. В Тоскане двое местных жителей стали жертвами разгула стихии, есть пострадавшие. В Венеции буря сорвала куски кирпича с колокольни Святого Марка. Городские власти приняли решение эвакуировать туристов, а сам собор временно оцепили. В ряде северных районов нарушено транспортное сообщение. При этом синоптики предупреждают, что ближайшие сутки стихия готовит новый удар. На этот раз в зоне риска – центр Италии.