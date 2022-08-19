"Москва и мир": благоустройство по программе "Мой район" и проливные дожди во Франции

На юге столицы благоустроили еще один двор. Он расположен на Кантемировской улице. Там заменили асфальт, отремонтировали тротуар и постелили газон. Для маленьких жителей организовали детские городки, для ребят постарше – площадку для воркаута. Все работы прошли в рамках программы "Мой район".

Программа благоустройства реализуется во всех районах города. Так, в Отрадном, Северном и Южном Медведкове капитально отремонтировали медицинские учреждения и детские школы искусств. Специалисты восстановят парк "Яуза" и завершат строительство основного участка скоростного диаметра.

В своем блоге Сергей Собянин сообщил, что Отрадное станет одним из центров реновации промышленных территорий. Планируют реорганизовать бывшую промзону. На территории площадью 29 гектаров, которая используется в основном под склады, построят более 700 тысяч квадратных метров недвижимости. Практически половина – промышленные корпуса и инновационные производства.

Мосгортранс запустил автобусные туры в Ялту. Теперь у москвичей есть еще один способ добраться до Крыма. Первый рейс отправился 19 августа от автовокзала "Саларьево". Автобусы будут ходить раз в неделю. Приобрести билеты можно на сайте московского метрополитена, в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", на станциях "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", а также на всех автовокзалах столицы. Билеты обратно продаются в кассах "Крымавтотранс", на автостанциях Крыма или на сайтах билетных агрегаторов.

На смену аномальной жаре в Европу пришли проливные дожди. Особенно пострадала Франция. На юге страны стихия стала причиной гибели по меньшей мере шести человек, еще 20 находятся в больнице. В портовом Марселе меньше чем за час выпало около 35 миллиметров осадков. Город практически ушел под воду. Затоплены жилые дома и офисные здания. Ливни сопровождались грозами и штормовым ветром. На Корсике его порывы превышали 60 метров в секунду. Поломанные деревья и линии электропередачи оставили без света почти 50 тысяч семей. В службу спасения поступили сотни звонков с просьбой о помощи, в том числе от владельцев судов, которые из-за урагана потерпели крушение.

Похожая картина в Италии. В Тоскане двое местных жителей стали жертвами разгула стихии, есть пострадавшие. В Венеции буря сорвала куски кирпича с колокольни Святого Марка. Городские власти приняли решение эвакуировать туристов, а сам собор временно оцепили. В ряде северных районов нарушено транспортное сообщение. При этом синоптики предупреждают, что ближайшие сутки стихия готовит новый удар. На этот раз в зоне риска – центр Италии.