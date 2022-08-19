"Москва и мир": ремонт молочных кухонь в столице и проливные дожди во Франции

До конца года в столице отремонтируют 16 молочных кухонь. В данный момент в городе открыты семь обновленных пунктов. Все помещения оформлены в едином стиле. Их оснастили современными системами противопожарной безопасности и кондиционерами.

Всего в Москве более 250 пунктов молочной кухни. Их услугами пользуются около 325 тысяч человек. Теперь они могут онлайн выбрать удобный график и подходящий пункт выдачи. Чтобы получать продукты, достаточно предъявить электронное направление. Кроме того, заказать питание на молочной кухне можно по временному полису ОМС.

Москва отправила спасателей и дополнительную технику для тушения пожаров в Рязанской и Владимирской областях. В том числе, перебросили несколько бульдозеров, чтобы пробираться к очагам возгорания. По словам Сергея Собянина, ситуация с пожарами несколько улучшилась, но работы еще много. В среду, 17 августа, смог и дым от огня в Рязанской области появились в Москве. В пятницу, 19 августа, концентрация загрязняющих веществ в воздухе снизилась в пять раз, сейчас она не превышает гигиенические нормативы. Роспотребнадзор следит за экологической обстановкой.

Подмосковные власти усилили контроль за торфяниками, уровнем грунтовых вод и водой в реках и каналах. Из-за жаркой погоды, ветра и отсутствия осадков могут возникнуть торфяные пожары. Также до 28 августа действует запрет на посещение подмосковных лесов и въезд в них машин. На следующей неделе температура воздуха в столице вновь поднимется до 33 градусов.

На смену аномальной жаре в Европу пришли проливные дожди. Особенно пострадала Франция. На юге страны стихия стала причиной гибели по меньшей мере шести человек, еще 20 находятся в больнице. В портовом Марселе меньше чем за час выпало около 35 миллиметров осадков. Город практически ушел под воду. Затоплены жилые дома и офисные здания. Ливни сопровождались грозами и штормовым ветром. На Корсике его порывы превышали 60 метров в секунду. Поломанные деревья и линии электропередачи оставили без света почти 50 тысяч семей. В службу спасения поступили сотни звонков с просьбой о помощи, в том числе от владельцев судов, которые из-за урагана потерпели крушение.

Похожая картина в Италии. В Тоскане двое местных жителей стали жертвами разгула стихии, есть пострадавшие. В Венеции буря сорвала куски кирпича с колокольни Святого Марка. Городские власти приняли решение эвакуировать туристов, а сам собор временно оцепили. В ряде северных районов нарушено транспортное сообщение. При этом синоптики предупреждают, что ближайшие сутки стихия готовит новый удар. На этот раз в зоне риска – центр Италии.