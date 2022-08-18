"Москва и мир": служба помощи водителям на дороге в столице и траур на Кубе

В столице заработала служба помощи водителям на дороге. Теперь парконы – мобильные комплексы фотовидеофиксации – будут не только контролировать соблюдение правил парковки, но и помогать участками дорожного движения. На новых машинах установили камеры с нейросетью. Они работают как онлайн-регистраторы. Аппараты способны распознать в потоке машины, находящиеся в розыске и не стоящие на учете. Кроме того, как сообщили в ЦОДД, эти автомобили оснащены огнетушителем и расширенной аптечкой.

В новом проекте пока будут участвовать 12 автомобилей. Узнать их можно по проблесковому маячку, установленному на крыше. В будущем переоборудуют весь автопарк ЦОДД, а это около 150 автомобилей.

В России за прошедшие сутки более 35,5 тысячи человек заболели COVID-19. По количеству новых случаев заражения по-прежнему лидирует Москва, суточный прирост составил 9 тысяч. На втором и третьем месте по этому показателю – Санкт-Петербург и Подмосковье. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал рост заболеваемости очередным этапом пандемии и призвал носить маски в общественных местах.

На сегодня самой опасной мутацией считается подвид штамма "Омикрон" – ВА.5. Об этом рассказал врач Алексей Водовозов. Это не означает, что подвид обязательно вызовет осложнения, но он будет распространяться еще быстрее. Врачи предполагают, что человек, который уже болел коронавирусом, при каждом новом заражении будет переносить болезнь еще тяжелее. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам прививаться. Сейчас во всех поликлиниках доступен "Спутник V". Также в перечень вакцин добавили три новых препарата – "Конвасэл", "Гам-КОВИД-Вак" в виде назальных капель и "Салнавак".

Куба приспускает государственные флаги и отменяет развлекательные мероприятия. В стране объявлен двухдневный траур по погибшим во время масштабного пожара. Жертвами ЧП на нефтехранилище в провинции Матансас стали шесть человек. Еще 17 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также медики сообщили, что из более чем 130 пострадавших, четверо находятся в больницах в критическом состоянии. Огонь в порту вспыхнул 5 августа после удара молнии. Сгорели четыре резервуара объемом 50 тысяч тонн каждый. Пожарные боролись с огнем неделю, им помогали коллеги из Мексики и Венесуэлы.

Траурное настроение царит и в Китае. Местные власти сообщили, что число жертв паводка на северо-западе страны увеличилось до 16, судьба еще 36 человек не известна. В зону бедствия направлены тысячи спасателей, медиков и полицейских. Но самым трагичным месяцем в этом году для страны стал июль. В разных регионах были зафиксированы засуха, тропические циклоны, наводнения, землетрясения и лесные пожары. В результате погибли или считаются пропавшими без вести около 90 человек. От стихий пострадали почти 17 миллионов китайцев. Эксперты подсчитали, что всего за несколько недель из-за природных катаклизмов бюджет страны потерял более четырех миллиардов долларов.

