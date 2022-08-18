"Москва и мир": фестиваль Русского географического общества в столице и траур на Кубе

Путешествуй по России, не выходя из "Зарядья". В парке открылся фестиваль Русского географического общества. Он проходит в Москве уже в пятый раз. В программе – лекции ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, интеллектуальные викторины для детей и взрослых. Всего – более 80 мероприятий.

Фестиваль продлится до 28 августа. Все мероприятия в рамках проекта можно посетить бесплатно и без предварительной регистрации. Подробное расписание есть на официальных сайтах Русского географического общества и парка "Зарядье".

Москва отправляет пожарных и технику для тушения торфяных пожаров во Владимирской области и лесных в Рязанской области. За последние два дня все столичные округа накрыл смог и запах гари от огня в Рязанской области. Туда дополнительно послали сводный отряд спасателей из Подмосковья, вертолеты и самолеты. В столице специалисты постоянно берут пробы воздуха.

Подмосковные власти из-за пожароопасной обстановки ввели до 28 августа запрет на посещение лесов и въезд в них машин. Только на этой неделе экстренные службы потушили 14 возгораний. По прогнозам МЧС, в Московской области из-за высокой температуры могут загореться торфяники. В столичном регионе по-прежнему жарко, воздух нагревается до 32 градусов. Температура в августе уже превысили климатическую норму. В городе продолжают проводить аэрацию и бесплатно раздавать воду на вокзалах, железнодорожных станциях и вестибюлях нескольких станций метро.

Куба приспускает государственные флаги и отменяет развлекательные мероприятия. В стране объявлен двухдневный траур по погибшим во время масштабного пожара. Жертвами ЧП на нефтехранилище в провинции Матансас стали шесть человек. Еще 17 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также медики сообщили, что из более чем 130 пострадавших, четверо находятся в больницах в критическом состоянии. Огонь в порту вспыхнул 5 августа после удара молнии. Сгорели четыре резервуара объемом 50 тысяч тонн каждый. Пожарные боролись с огнем неделю, им помогали коллеги из Мексики и Венесуэлы.

Траурное настроение царит и в Китае. Местные власти сообщили, что число жертв паводка на северо-западе страны увеличилось до 16, судьба еще 36 человек не известна. В зону бедствия направлены тысячи спасателей, медиков и полицейских. Но самым трагичным месяцем в этом году для страны стал июль. В разных регионах были зафиксированы засуха, тропические циклоны, наводнения, землетрясения и лесные пожары. В результате погибли или считаются пропавшими без вести около 90 человек. От стихий пострадали почти 17 миллионов китайцев. Эксперты подсчитали, что всего за несколько недель из-за природных катаклизмов бюджет страны потерял более четырех миллиардов долларов.