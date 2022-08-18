"Москва и мир": фестиваль Русского географического общества в столице и паводки в Китае

Путешествуй по России, не выходя из "Зарядья". В парке открылся фестиваль Русского географического общества. Он проходит в Москве уже в пятый раз. В программе – лекции ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, интеллектуальные викторины для детей и взрослых. Всего – более 80 мероприятий.

Фестиваль продлится до 28 августа. Все мероприятия в рамках проекта можно посетить бесплатно и без предварительной регистрации. Подробное расписание есть на официальных сайтах Русского географического общества и парка "Зарядье".

В России за прошедшие сутки более 35,5 тысячи человек заболели COVID-19. По количеству новых случаев заражения по-прежнему лидирует Москва, суточный прирост составил 9 тысяч. На втором и третьем месте по этому показателю – Санкт-Петербург и Подмосковье. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал рост заболеваемости очередным этапом пандемии и призвал носить маски в общественных местах.

На сегодня самой опасной мутацией считается подвид штамма "Омикрон" – ВА.5. Об этом рассказал врач Алексей Водовозов. Это не означает, что подвид обязательно вызовет осложнения, но он будет распространяться еще быстрее. Врачи предполагают, что человек, который уже болел коронавирусом, при каждом новом заражении будет переносить болезнь еще тяжелее. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам прививаться. Сейчас во всех поликлиниках доступен "Спутник V". Также в перечень вакцин добавили три новых препарата – "Конвасэл", "Гам-КОВИД-Вак" в виде назальных капель и "Салнавак".

Куба приспускает государственные флаги и отменяет развлекательные мероприятия. В стране объявлен двухдневный траур по погибшим во время масштабного пожара. Жертвами ЧП на нефтехранилище в провинции Матансас стали шесть человек. Еще 17 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также медики сообщили, что из более чем 130 пострадавших, четверо находятся в больницах в критическом состоянии. Огонь в порту вспыхнул 5 августа после удара молнии. Сгорели четыре резервуара объемом 50 тысяч тонн каждый. Пожарные боролись с огнем неделю, им помогали коллеги из Мексики и Венесуэлы.

Траурное настроение царит и в Китае. Местные власти сообщили, что число жертв паводка на северо-западе страны увеличилось до 16, судьба еще 36 человек неизвестна. В зону бедствия направлены тысячи спасателей, медиков и полицейских. Но самым трагичным месяцем в этом году для страны стал июль. В разных регионах были зафиксированы засуха, тропические циклоны, наводнения, землетрясения и лесные пожары. В результате погибли или считаются пропавшими без вести около 90 человек. От стихий пострадали почти 17 миллионов китайцев. Эксперты подсчитали, что всего за несколько недель из-за природных катаклизмов бюджет страны потерял более четырех миллиардов долларов.

