"Москва и мир": развитие районов на северо-востоке столицы и траур на Кубе

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Отрадное, Северное и Южное Медведково по программе "Мой район". Так, реорганизация ждет бывшую промзону "Алтуфьевское шоссе", на ее месте появятся промышленные корпуса, инновационные производства, офисы, магазины, социальные объекты и жилые дома. Идут работы в Парке Яуза. Тут уже проложили пешеходные маршруты, велодорожки и зоны для отдыха. В парке делают выходы к Лосиному острову, Главному ботаническому саду, в Сокольники и на ВДНХ.

Развивается и социальная инфраструктура районов – ремонтируют городскую поликлинику № 107, строят детскую поликлинику и ремонтируют бассейн "Медведково". В ближайшее время после реконструкции старого кинотеатра на улице Декабристов откроется центр "Место встречи "Байконур". Для улучшения транспортной доступности районов открыли станцию Дегунино МЦД-1 и развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Кроме того, скоро завершится строительство основного участка Московского скоростного диаметра.

Роспотребнадзор рекомендует москвичам ограничить пребывание детей на улице и носить маски, чтобы защититься от смога. Запах гари и дым появились в столице 17 августа, к утру 18 августа они накрыли почти весь город. Это связано с лесными пожарами в Рязанской области. Москвичам в эти дни советуют снизить физические нагрузки, регулярно проводить влажную уборку и обильно пить воду, тем более, что в городе жара. На некоторых дорогах Москвы и Подмосковья из-за смога снизилась видимость. Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский пока работают в штатном режиме, рейсы из-за метеоусловий не отменялись.

Специалисты контролируют ситуацию в столице, берут пробы воздуха во всех округах, количество вредных веществ не превышает норму. Также МЧС проводит мониторинг пожароопасной обстановки в Москве. В ведомстве отметили, что ситуация с аномальными смогом в 2010 году не повторится. Сейчас в Рязанской области действует несколько очагов природных пожаров. Для тушения туда отправили семь самолетов и вертолетов.

Куба приспускает государственные флаги и отменяет развлекательные мероприятия. В стране объявлен двухдневный траур по погибшим во время масштабного пожара. Жертвами ЧП на нефтехранилище в провинции Матансас стали шесть человек. Еще 17 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также медики сообщили, что из более чем 130 пострадавших, четверо находятся в больницах в критическом состоянии. Огонь в порту вспыхнул 5 августа после удара молнии. Сгорели четыре резервуара объемом 50 тысяч тонн каждый. Пожарные боролись с огнем неделю, им помогали коллеги из Мексики и Венесуэлы.

Траурное настроение царит и в Китае. Местные власти сообщили, что число жертв паводка на северо-западе страны увеличилось до 16, судьба еще 36 человек не известна. В зону бедствия направлены тысячи спасателей, медиков и полицейских. Но самым трагичным месяцем в этом году для страны стал июль. В разных регионах были зафиксированы засуха, тропические циклоны, наводнения, землетрясения и лесные пожары. В результате погибли или считаются пропавшими без вести около 90 человек. От стихий пострадали почти 17 миллионов китайцев. Эксперты подсчитали, что всего за несколько недель из-за природных катаклизмов бюджет страны потерял более четырех миллиардов долларов.