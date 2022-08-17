"Москва и мир": работы в долине реки Чертановка на юге Москвы и засуха в Великобритании

В районе Москворечье-Сабурово завершились работы по реабилитации долины реки Чертановки. Теперь эта территория имеет статус особо охраняемой природной зоны. Еще совсем недавно там была стихийная свалка. Чтобы начать работы по благоустройству, специалистам пришлось вывезти около 30 тысяч тонн бетона. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения обновленной долины.

Общая площадь работ – почти 15 гектаров. Специалисты укрепили русло реки, проложили тропинки, обустроили мосты. На прибрежной территории появились детская и спортивные площадки. Кроме того, местные жители теперь могут отдохнуть на удобных скамейках и воспользоваться зонами для пикников. В долине уложили новый газон, высадили деревья и кустарники. В Москворечье-Сабурове продолжается комплексное благоустройство. В следующем году через этот район пройдет БКЛ и будет завершено строительство южного участка скоростного диаметра. Также завершится реконструкция поликлиники и сквера "ДК Москворечье". В планах – капитальный ремонт культурного центра и библиотеки.

В России за сутки впервые с конца марта выявили более 33 тысяч заболевших COVID-19. Это цифра за минувшие сутки, сообщили в оперштабе. Почти половина случаев заражения приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В столице впервые с февраля зафиксировали более 10 тысяч инфицированных, а в Санкт-Петербурге почти четыре тысячи. Власти Санкт-Петербурга собираются до конца недели развернуть 200 дополнительных коек. Новые места для ковидных больных появятся на базе стационара-трансформера в больнице Святителя Луки.

Очередной рост заболеваемости в России начался в июле. Это связано с распространением новых подвидов штамма "Омикрон". Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода. В Бурятии вернули обязательный масочный режим, власти Тульской области обязали носить маски в больницах и поликлиниках, а в Калмыкии снова действует обязательная вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

15 миллионов англичан не смогут в ближайшее время поливать свои сады и мыть машины. Ограничение на использование водных ресурсов вступит в силу через неделю. Из-за аномальной жары региональные реки продолжают мелеть. На крайние меры пошли власти некоторых регионов на юге, юго-востоке и западе Великобритании. Нарушителей запретов ждет штраф и даже уголовное преследование.

Во Франции, которая также страдает от засухи, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На смену зною там придут грозы, ливни, град и сильный ветер. Уже накануне в Париже из-за дождей оказались затоплены некоторые станции метро. Но для фермеров эти изменения уже не имеют особого значения. Несколько волн жары убили треть урожая овощей и фруктов в стране. Аналогичная ситуация в Венгрии. Страна переживает сильнейшую засуху. Этот год власти назвали самым засушливым за последние 120 лет. Уровень Дуная снизился на полтора метра.

