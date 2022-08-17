"Москва и мир": реабилитация долины реки Чертановка на юге столице и засуха в Британии

В районе Москворечье-Сабурово завершились работы по реабилитации долины реки Чертановки. Теперь эта территория имеет статус особо охраняемой природной зоны. Еще совсем недавно там была стихийная свалка. Чтобы начать работы по благоустройству, специалистам пришлось вывезти около 30 тысяч тонн бетона. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения обновленной долины.

Общая площадь работ – почти 15 гектаров. Специалисты укрепили русло реки, проложили тропинки, обустроили мосты. На прибрежной территории появились детская и спортивные площадки. Кроме того, местные жители теперь могут отдохнуть на удобных скамейках и воспользоваться зонами для пикников. В долине уложили новый газон, высадили деревья и кустарники. В Москворечье-Сабурове продолжается комплексное благоустройство. В следующем году через этот район пройдет БКЛ и будет завершено строительство южного участка скоростного диаметра. Также завершится реконструкция поликлиники и сквера "ДК Москворечье". В планах – капитальный ремонт культурного центра и библиотеки.

Москва направила спасателей и специальную технику в Рязанскую область для тушения лесных пожаров. В том числе это вертолеты с водосливными устройствами. Во вторник, 16 августа, жители Крылатского, Зюзина, Солнцева и еще нескольки районов столицы почувствовали запах гари и небольшой смог. Его принес ветер из Рязанской области, где в Клепиковском и Спасском районах горят леса. В данный момент там действует четыре очага, в том числе на территориях Окского заповедника, а также Московского лесничества Минобороны и нацпарка Мещерский. Они расположены на территориях сразу нескольких областей, в том числе Рязанской.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Угрозы для населенных пунктов нет. Также нет опасности перехода огня из Рязанской области в Подмосковье. Специалисты усилили контроль за состоянием воздуха в Москве. Тем временем лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области удалось ликвидировать. Огонь уничтожил и повредил 70 строений. По предварительным подсчетам, ущерб для станицы, где сгорело несколько домов, превысит 19 миллионов рублей. В регионе начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожара.

15 миллионов англичан не смогут в ближайшее время поливать свои сады и мыть машины. Ограничение на использование водных ресурсов вступит в силу через неделю. Из-за аномальной жары региональные реки продолжают мелеть. На крайние меры пошли власти некоторых регионов на юге, юго-востоке и западе Великобритании. Нарушителей запретов ждет штраф и даже уголовное преследование.

Во Франции, которая также страдает от засухи, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На смену зною там придут грозы, ливни, град и сильный ветер. Уже накануне в Париже из-за дождей оказались затоплены некоторые станции метро. Но для фермеров эти изменения уже не имеют особого значения. Несколько волн жары убили треть урожая овощей и фруктов в стране. Аналогичная ситуация в Венгрии. Страна переживает сильнейшую засуху. Этот год власти назвали самым засушливым за последние 120 лет. Уровень Дуная снизился на полтора метра.

