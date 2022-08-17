"Москва и мир": реабилитация долины реки Чертановка на юге Москвы и аномальная жара в КНР

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В районе Москворечье-Сабурово завершились работы по реабилитации долины реки Чертановки. Теперь эта территория имеет статус особо охраняемой природной зоны. Еще совсем недавно там была стихийная свалка. Чтобы начать работы по благоустройству, специалистам пришлось вывезти около 30 тысяч тонн бетона. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения обновленной долины.
Общая площадь работ – почти 15 гектаров. Специалисты укрепили русло реки, проложили тропинки, обустроили мосты. На прибрежной территории появились детская и спортивные площадки. Кроме того, местные жители теперь могут отдохнуть на удобных скамейках и воспользоваться зонами для пикников. В долине уложили новый газон, высадили деревья и кустарники. В Москворечье-Сабурове продолжается комплексное благоустройство. В следующем году через этот район пройдет БКЛ и будет завершено строительство южного участка скоростного диаметра. Также завершится реконструкция поликлиники и сквера "ДК Москворечье". В планах – капитальный ремонт культурного центра и библиотеки.
В России за сутки впервые с конца марта выявили более 33 тысяч заболевших COVID-19. Это цифра за минувшие сутки, сообщили в оперштабе. Почти половина случаев заражения приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В столице впервые с февраля зафиксировали более 10 тысяч инфицированных, а в Санкт-Петербурге почти четыре тысячи. Власти Санкт-Петербурга собираются до конца недели развернуть 200 дополнительных коек. Новые места для ковидных больных появятся на базе стационара-трансформера в больнице Святителя Луки.
Очередной рост заболеваемости в России начался в июле. Это связано с распространением новых подвидов штамма "Омикрон". Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода. В Бурятии вернули обязательный масочный режим, власти Тульской области обязали носить маски в больницах и поликлиниках, а в Калмыкии снова действует обязательная вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Китай переживает аномально жаркое лето. Таких высоких температур тут не было около 60 лет. Столбики термометров практически по всей стране поднялись выше 40 градусов. И это рекордные максимумы держатся уже больше двух месяцев. В стране объявлен наивысший – красный – уровень опасности. При этом синоптики сообщили, что жара пока будет только усиливаться. Экономические убытки пока не озвучивают, но уже известно, что африканский зной нанес серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.
Более 800 тысяч местных жителей испытывают недостаток в питьевой воде. Уровень воды в Янцзы, а это самая длинная река в Азии, упал до исторически низкой отметки. Чтобы исправить ситуацию, власти пошли на беспрецедентные меры, одна из местных ГЭС начала сбрасывать воду. В общей сложности, в Янцзы попадет около 800 миллионов кубометров воды.
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