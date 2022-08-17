"Москва и мир": благоустройство сквера на севере Москвы и китайский зной

В Тимирязевском районе столицы приводят в порядок сквер вдоль улицы Академика Лисицына. Работы идут в рамках программы "Мой район". Благоустроят почти 12 гектаров территории. В итоге появится комфортная прогулочная зона с детскими игровыми городками, спортивными площадками, местами отдыха и выгула собак. Специалисты высадят в сквере деревья, кустарники и обновят освещение.

Всего до конца 2022 года по программе "Мой район" благоустроят 55 территорий. Это парки, скверы, бульвары, площади и улицы, которые находятся возле станций метро и торговых центров. Главная цель – сделать столичные районы комфортными для жителей.

Задымление на юг и юго-восток столицы пришло из Рязанской области. По данным Рослесхоза, его вызвал пожар в этом регионе. Несмотря на то, что в настоящий момент возгорание удалось локализовать, в разных уголках Москвы запах гари сохранялся довольно долго. На него жаловались, например, жители Крылатского, Зюзина и Можайского района. Периодически пахло гарью в Солнцеве. Власти Рязанской области сообщили, что на территории региона до сих пор действуют еще три очага природных пожаров, в одном из районов введен режим ЧС. Пожароопасная ситуация – и в столице. Об этом заявили в Гидрометцентре.

В городе и области сохраняются высокие температуры – более 30 градусов. Горожан просят по возможности как можно реже выходить на улицу, носить светлую одежду и пить больше воды. В метро пассажирам начали раздавать воду, несколько раз в день коммунальные службы поливают городские улицы. При этом синоптики пообещали, что 18 августа в столице будет 29 градусов, облачно с прояснениями, а местами по области пройдет кратковременный дождь. 19 августа столбики термометров не поднимутся выше отметки 25 градусов. Но это облегчение вновь будет временным. Жара вернется на следующей неделе.

Китай переживает аномально жаркое лето. Таких высоких температур тут не было около 60 лет. Столбики термометров практически по всей стране поднялись выше 40 градусов. И это рекордные максимумы держатся уже больше двух месяцев. В стране объявлен наивысший – красный – уровень опасности. При этом синоптики сообщили, что жара пока будет только усиливаться. Экономические убытки пока не озвучивают, но уже известно, что африканский зной нанес серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Более 800 тысяч местных жителей испытывают недостаток в питьевой воде. Уровень воды в Янцзы, а это самая длинная река в Азии, упал до исторически низкой отметки. Чтобы исправить ситуацию, власти пошли на беспрецедентные меры, одна из местных ГЭС начала сбрасывать воду. В общей сложности, в Янцзы попадет около 800 миллионов кубометров воды.