"Москва и мир": новый путепровод в Москве и ограничение на полеты от Росавиации

Сергей Собянин открыл новый путепровод в Очаково-Матвеевском районе. Он проходит через железнодорожные пути Киевского направления будущего МЦД-4 и связывает улицы Веерную, Матвеевскую и Нежинскую с проспектом Генерала Дорохова.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз – до 23 августа. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.