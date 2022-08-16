"Москва и мир": путепровод в Очаково-Матвеевском районе и заявление Михаила Мурашко

Сергей Собянин открыл новый путепровод в Очаково-Матвеевском районе. Он проходит через железнодорожные пути Киевского направления будущего МЦД-4 и связывает улицы Веерную, Матвеевскую и Нежинскую с проспектом Генерала Дорохова. Длина путепровода – 245 метров. Работы завершили на восемь месяцев раньше намеченного срока.

Жилой дом построили по индивидуальному проекту, квартиры с улучшенной отделкой соответствуют стандартом реновации. В здании есть подземная парковка, на первом этаже расположены офисы, технические помещения и комната консьержа. Во дворе сделают детские и спортивные площадки, высадят деревья, кустарники и цветы. Всего в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации должны расселить 67 жилых домов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах и ревакцинироваться. Рост заболеваемости COVID-19 в России начался в июле, это связано с распространением новых подвидов штамма "Омикрон". За прошедшие сутки в России выявили почти 24 тысяч инфицированных. В Москве суточный прирост снижается, обнаружили 5,5 тысячи случаев заражения.

В Бурятии на фоне роста заболеваемости официально вернули обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах. За минувшую неделю там заразились около полутора тысячи граждан. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что уже в конце августа на российском рынке может появиться ингаляционный препарат против коронавируса "Мир-19". Клинические исследования лекарства уже завершились. Препарат был зарегистрирован еще в декабре 2021 года.