"Москва и мир": проект по внедрению ИИ для диагностики онкологии и взрыв в Ереване

В Москве запустили пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта для диагностики онкологических заболеваний. Сервис создает цифровые копии биоматериалов и единую базу изображений. Потом все это используют как основу для обучения нейросети. Врачи тестируют новые сервисы от трех российских разработчиков, лучший запустят во всех онкологических больницах города.

С помощью цифровых копий биоматериалов врачи смогут обмениваться мнениями и проводить консилиумы по сложным случаям в режиме онлайн. Пациенты смогут использовать эти данные для визита к другому специалисту, они будут доступны в системе ЕМИАС.

Предварительной причиной лесного пожара в Ростовской области считают замыкание линии электропередачи. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по южному федеральному округу. Из-за перехлеста проводов загорелись сухие растения, а затем огонь перешел на лес.

Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества начался в понедельник днем, 15 августа. Площадь возгорания достигла 140 гектаров. В Усть-Донецком районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении задействовано почти 500 человек и более ста единиц техники, в том числе самолеты, вертолеты и тракторы. Работе мешает сильный порывистый ветер. Всего пожар уничтожил семь домов, где жили более 20 человек, в том числе дети. Более пятидесяти человек обратились за медицинской помощью из-за задымления.

В Ереване установили личности 13 из 17 погибших в результате взрыва на оптовом рынке "Сурмалу". Жертвами трагедии, в том числе, стали беременная женщина и маленький ребенок. В списке пропавших без вести есть еще восемь человек. До сих пор на территории оптового рынка возникают микроочаги возгорания, это происходит по мере разбора завалов, сообщили в республиканском МЧС. При этом пожар был потушен накануне. Пожарные в данный момент охлаждают обломки разрушенного здания, продолжаются поисково-спасательные работы. Тяжелая техника до сих пор не используется, поскольку есть вероятность обнаружить живых людей, отметили в МЧС.

Взрыв на складе пиротехники, который располагался на территории оптового рынка, произошел днем в воскресенье, 14 августа. После начался пожар, пиротехника стала детонировать. Большая часть здания склада обрушилась. После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего. Семеро до сих пор остаются на лечении. Как пишут армянские СМИ, полтора года назад на этом рынке проводили проверку и нашли нарушения пожарной безопасности, которые так и не были устранены.