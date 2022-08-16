"Москва и мир": заявление министра здравоохранения РФ и ЧП в Ереване

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах и ревакцинироваться. Рост заболеваемости COVID-19 в России начался в июле, это связано с распространением новых подвидов штамма "Омикрон". За прошедшие сутки в России выявили почти 24 тысяч инфицированных. В Москве суточный прирост снижается, обнаружили 5,5 тысячи случаев заражения.

В Бурятии на фоне роста заболеваемости официально вернули обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах. За минувшую неделю там заразились около полутора тысячи граждан. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что уже в конце августа на российском рынке может появиться ингаляционный препарат против коронавируса "Мир-19". Клинические исследования лекарства уже завершились. Препарат был зарегистрирован еще в декабре 2021 года.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз – до 23 августа. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Правительство выделило три миллиарда рублей компенсации закрытым аэропортам. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

В Краснодарском крае действует единственный аэропорт – в Сочи. Там создан временный хаб, а в Черноземье для гражданских пассажиров функционирует только аэропорт в Тамбове. В РЖД ввели более тысячи новых рейсов на юг России, а также увеличили количество мест в поездах. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что полуостров особенно пострадал с точки зрения туризма.

В Ереване установили личности 13 из 17 погибших в результате взрыва на оптовом рынке "Сурмалу". Жертвами трагедии, в том числе, стали беременная женщина и маленький ребенок. В списке пропавших без вести есть еще восемь человек. До сих пор на территории оптового рынка возникают микроочаги возгорания, это происходит по мере разбора завалов, сообщили в республиканском МЧС. При этом пожар был потушен накануне. Пожарные в данный момент охлаждают обломки разрушенного здания, продолжаются поисково-спасательные работы. Тяжелая техника до сих пор не используется, поскольку есть вероятность обнаружить живых людей, отметили в МЧС.

Взрыв на складе пиротехники, который располагался на территории оптового рынка, произошли днем в воскресенье, 14 августа. После начался пожар, пиротехника стала детонировать. Большая часть здания склада обрушилась. После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего. Семеро до сих пор остаются на лечении. Как пишут армянские СМИ, полтора года назад на этом рынке проводили проверку и нашли нарушения пожарной безопасности, которые так и не были устранены.