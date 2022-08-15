"Москва и мир": развитие Левобережного района и взрыв в Армении

Начались работы по благоустройству набережной возле Ленинградского моста. Мэр Москвы озвучил планы развития Левобережного района. Так, к 2022 году по новому московскому стандарту отремонтируют здание детской поликлиники на Смольной улице.

А с 2025 по 2028 годы в Левобережном по программе реновации расселят 12 жилых домов. Жители переедут в новостройки на Фестивальной улице. В перспективе в районе планируют реорганизовать грузовой порт возле Северного речного вокзала и создать единую пешеходную набережную. Возрождение Северного речного вокзала – одно из главных достижений района за последние годы. Специалисты привели в порядок фасад здания вокзала, 17 причалов и парк. Также в Левобережном открыли станцию метро "Беломорская", общественный центр на месте старого кинотеатра "Нева", построили новые школы и детские сады, реконструировали Ленинградское шоссе и обустроили зону отдыха на берегу Химкинского водохранилища.

На юг России в ближайшие дни придет "египетская жара". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии температура поднимется до 43 градусов. Такая погода соответствует климату в Египте. В Краснодарском крае и в Крыму будет 30 – 35 градусов.

Синоптики предупредили жителей юга страны об опасном солнце в эти дни. Значение ультрафиолетового индекса превысит норму. Есть опасность получить солнечные ожоги. Москвичей также ждет аномальная жара. На этой неделе воздух прогреется до 32 градусов а ночью не будет опускаться ниже 15. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Такая температура превышает многолетнюю норму на 5–6 градусов. Пассажирам на 14 вокзалах и железнодорожных станциях в часы пик будут бесплатно раздавать питьевую воду.

Среди пропавших без вести после взрыва на ереванском рынке есть гражданка России и гражданин Ирана. Об этом

заявили в МЧС Армении. Разбор завалов на месте ЧП продолжился. Работы ведутся без применения тяжелой техники. Пожар потушен, но есть дымящиеся очаги. Жертвами взрыва склада пиротехники на оптовом рынке стали шесть человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести. Более 60 пострадали.

Ранее в республиканском МЧС заявили, что взрыв в Ереване не был терактом. А служба национальной безопасности страны призвала граждан не распространять слухи о террористической угрозе. Взрыв на складе пиротехники, который располагался на территории рынка, прогремел в воскресенье, 14 августа. В результате одно из зданий оказалось почти разрушено. Следователи посчитали, что причиной трагедии стали нарушения пожарной безопасности и правил хранения пиротехники. Возбуждены два уголовных дела.