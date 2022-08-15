"Москва и мир": запуск новых станций БКЛ и наводнение в Стамбуле

Движение на участке Большой кольцевой линии между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" запустили досрочно. Работы завершили на неделю раньше. Участок закрыли 23 июля, чтобы присоединить к БКЛ новые станции – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

В тоннелях проложили кабельные линии, смонтировали светильники, установили оборудование для управления движением поездов. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что в настоящее время также идет благоустройство территорий, прилегающих к новым станциям БКЛ. Уже наполовину привели в порядок пространство вокруг станции "Сокольники", смонтировали уличное освещение, уложили асфальт. После запуска всей Большой кольцевой пассажиры будут экономить до 45 минут в день. Длина БКЛ составит 70 километров. Она станет самой крупной в мире линией метро. Ветка уже готова более чем на 90%.

За неделю заболеваемость COVID-19 в России увеличилась почти на 50%, сообщили в Оперштабе. Около 25 тысяч случаев заражения инфекцией выявили в стране за прошедшие сутки, из них более пяти тысяч заболевших – в Москве. Новый всплеск заболеваемости связан с распространением подвариантов штамма "Омикрон", они очень заразны. Минздрав настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться раз в полгода. Вирусологи советуют сделать прививку до начала эпидсезона, так как, по прогнозам, в России осенью будет еще и вспышка гриппа.

По мнению специалистов, одновременное заражение ковидом и гриппом может вызывать более тяжелое течение болезни. Кроме того, в стране готовятся к новым возможным случаям оспы обезьян. Пока в России заболел только один человек. В Москве создали экспресс-тесты для выявления инфекции, скоро начнутся клинические испытания. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, оно чаще всего встречается в Центральной и Западной Африке, но в 2022 году им массово начали болеть по всему миру.

Ливни привели к наводнениям в Стамбуле, в центре города подтопило Гранд-базар и Египетский рынок. Из-за непогоды в городе произошли многочисленные ДТП, есть пострадавшие. Больше всего осадков выпало в европейской части Стамбула, где парализована работа наземного транспорта, затоплены первые этажи домов и подземные переходы. В районе Бейкоз обрушилась опорная стена ресторана, под завалами есть человек. Власти Стамбула попросили граждан не пользоваться личным транспортом, дождь будет идти до конца дня.

В Нигерии наводнения и многочисленные оползни привели к гибели около 50 человек. Проливные дожди в стране шли четыре дня подряд. Сотни человек пострадали. Стихия разрушила более 200 домов. Власти создали лагеря временного размещения для всех, кто остался без крова.