"Москва и мир": новые станции БКЛ и наводнения в Нигерии

Движение на участке Большой кольцевой линии между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" запустили досрочно. Работы завершили на неделю раньше. Участок закрыли 23 июля, чтобы присоединить к БКЛ новые станции – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

В тоннелях проложили кабельные линии, смонтировали светильники, установили оборудование для управления движением поездов. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что в настоящее время также идет благоустройство территорий, прилегающих к новым станциям БКЛ. Уже наполовину привели в порядок пространство вокруг станции "Сокольники", смонтировали уличное освещение, уложили асфальт. После запуска всей Большой кольцевой пассажиры будут экономить до 45 минут в день. Длина БКЛ составит 70 километров. Она станет самой крупной в мире линией метро. БКЛ уже готова более чем на 90%.

На юг России в ближайшие дни придет "египетская жара". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии температура поднимется до 43 градусов. Такая погода соответствует климату в Египте. В Краснодарском крае и в Крыму будет 30 – 35 градусов.

Синоптики предупредили жителей юга страны об опасном солнце в эти дни. Значение ультрафиолетового индекса превысит норму. Есть опасность получить солнечные ожоги. Москвичей также ждет аномальная жара. На этой неделе воздух прогреется до 32 градусов а ночью не будет опускаться ниже 15. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Такая температура превышает многолетнюю норму на 5–6 градусов. Пассажирам на 14 вокзалах и железнодорожных станциях в часы пик будут бесплатно раздавать питьевую воду.

Ливни привели к наводнениям в Стамбуле, в центре города подтопило Гранд-базар и Египетский рынок. Из-за непогоды в городе произошли многочисленные ДТП, есть пострадавшие. Больше всего осадков выпало в европейской части Стамбула, где парализована работа наземного транспорта, затоплены первые этажи домов и подземные переходы. В районе Бейкоз обрушилась опорная стена ресторана, под завалами есть человек. Власти Стамбула попросили граждан не пользоваться личным транспортом, дождь будет идти до конца дня.

В Нигерии наводнения и многочисленные оползни привели к гибели около 50 человек. Проливные дожди в стране шли четыре дня подряд. Сотни человек пострадали. Стихия разрушила более 200 домов. Власти создали лагеря временного размещения для всех, кто остался без крова.