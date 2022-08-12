"Москва и мир": станция БКЛ "Марьина Роща" и транспортный коллапс в Германии

Строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии вышло на финишную прямую. Работы завершены на 97%. Ожидается, что ежедневно станция сможет принимать почти 10 тысяч человек. Сергей Собянин побывал на объекте и напомнил, что на платформе "Марьина Роща" – самый длинный эскалатор и самый большой павильон в столичном метро. Также мэр оценил ход строительных работ на других объектах БКЛ.

В России создали вакцину "Спутник V" против трех новых подвидов штамма "Омикрон". Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Внедрить ее смогут только после испытаний, по действующим правилам они займут шесть месяцев. Гинцбург сообщил, что уже ревакцинировался новым препаратом, защищающим от "Омикрона". Специалисты отмечают, что эффективность обычного "Спутника V" против этого штамма упала в 10 раз.

Германия готовится к транспортному коллапсу. В ближайшее время в стране может остановиться судоходство. Дело в том, что из-за аномальной жары обмелели Рейн и Эльба. По сравнению с прошлым годом уровень воды упал примерно на метр. Закрытие водных путей серьезно сократит перевозки угля, зерна, нефти и металлов. Кроме того, проблемы могут возникнуть и в работе электростанций. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

