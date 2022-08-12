"Москва и мир": строительство станции БКЛ "Марьина Роща" и жара в Британии

Строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии вышло на финишную прямую. Работы завершены на 97%. Ожидается, что ежедневно станция сможет принимать почти 10 тысяч человек. Сергей Собянин побывал на объекте и напомнил, что на платформе "Марьина Роща" – самый длинный эскалатор и самый большой павильон в столичном метро. Также мэр оценил ход строительных работ на других объектах БКЛ.

С открытием "Марьиной рощи" уменьшится нагрузка на одноименную платформу Люблинско-Дмитровской линии, а время поездки горожан в соседние районы сократится на 10–15 минут. В будущем станция станет частью крупного ТПУ. Уже идет строительство терминала МЦД-2, а через полтора года откроется еще одна платформа уже четвертого Центрального диаметра.

В России объявили старт продаж осенних туров с кешбэком. Путевки можно покупать с 25 августа по 10 сентября, а поездку нужно совершить в период с 1 октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В программе участвуют все регионы, а туристы получат 20-процентный кешбэк от стоимости путевки. Чтобы присоединиться к акции, нужно оплатить тур картой "Мир". В течение пяти дней деньги автоматически придут обратно на карту.

По прогнозам, такой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. Для путешествий на Дальний Восток кешбэк будет повышенный, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, тогда как раньше сумма не должна была превышать 20 тысяч. Кэшбек на круизы будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации. Проект существует два года и зарекомендовал себя как эффективный способ поддержать регионы и привлечь туристов. Сейчас завершился весенний этап, скидки получили около 2,5 миллиона человек.

Жара может сделать из зеленых британских остров пустыню. На снимках Соединенного королевства, сделанных из космоса, преобладает коричневый цвет. Особенно от зноя пострадали Англия, восток Уэльса и юг Шотландии. 12 августа, как ожидается, на части страны страны официально объявят засуху, а вместе с этим и введут дополнительный запреты на пользование водой.

Продолжается погодная атака и во Франции. Она началась в июле, страна переживает уже третью волну аномальной жары. Столбики термометров вновь поднялись выше отметки 40 градусов. Причем 12 августа, по прогнозам синоптиков, температурные показатели в ряде департаментов могут достичь рекордных показателей. В стране введены ограничения на использование воды. В первую очередь они коснулись полива растений. В ряде регионов это запрещено делать с 09:00 до 19:00. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи евро. Не обошли эти меры и курортный Лазурный берег. Там закрыты все душевые кабины на пляжах. Способ справится с последствиями засухи предложили и в Еврокомиссии. Страны призывают повторно использовать воду из очистных сооружений.