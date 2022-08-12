"Москва и мир": благоустройство экопарка в ТиНАО и остановка судоходства в Германии

В конце августа завершат благоустройство нового экопарка "Природный" в поселении Десеновское в ТиНАО. 90% жителей района Новые Ватутинки проголосовали на портале "Активный гражданин" за создание этого парка. Центром экопарка станет природный водоем и набережная реки Десны. Там сделают разнообразные зоны отдыха, места для барбекю, детские и спортивные площадки.

Работы в поселении Десеновское начались в апреле этого года. Теперь в парке появятся пешеходные и велосипедные маршруты, футбольное поле, смотровая площадка и амфитеатр.

В России объявили старт продаж осенних туров с кешбэком. Путевки можно покупать с 25 августа по 10 сентября, а поездку нужно совершить в период с 1 октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В программе участвуют все регионы, а туристы получат 20-процентный кешбэк от стоимости путевки. Чтобы присоединиться к акции, нужно оплатить тур картой "Мир". В течение пяти дней деньги автоматически придут обратно на карту.

По прогнозам, такой возможностью воспользуется около 600 тысяч человек. Для путешествий на Дальний Восток кешбэк будет повышенный, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, тогда как раньше сумма не должна была превышать 20 тысяч. Кэшбек на круизы будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации. Проект существует два года и зарекомендовал себя как эффективный способ поддержать регионы и привлечь туристов. Сейчас завершился весенний этап, скидки получили около 2,5 миллиона человек.

Германия готовится к транспортному коллапсу. В ближайшее время в стране может остановиться судоходство. Дело в том, что из-за аномальной жары обмелели Рейн и Эльба. По сравнению с прошлым годом уровень воды упал примерно на метр. Закрытие водных путей серьезно сократит перевозки угля, зерна, нефти и металлов. Кроме того, проблемы могут возникнуть и в работе электростанций.

Страдает от жары и Франция. В целях экономии электроэнергии, парижские магазины обязали закрывать двери при включенном в помещении кондиционере. Нарушителей штрафуют. Уже есть прецеденты. Кроме того, торговым точкам запретили включить неоновые вывески и вентиляцию воздуха по ночам. Приходит в себя после очередного каприза природы Южная Корея. Число жертв мощного ливня в республике увеличилось до 13, шестеро числятся пропавшими без вести. Дождь накрыл столичный регион в понедельник, 8 августа. За несколько дней в Сеуле выпало более 500 миллиметров осадков. Под воду ушли свыше 2,5 тысячи зданий, в том числе жилые дома. Из зоны бедствия были эвакуированы более шести тысяч человек. Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция.