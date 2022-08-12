"Москва и мир": 55 тысяч кв м отреставрированных павильонов на ВДНХ и жара в Британии

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Общая площадь отреставрированных исторических павильонов на ВДНХ превысила 55 тысяч квадратных метров. Последние годы архитекторы, инженеры, археологи, художники, скульпторы и строители работают над благоустройством выставки. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что недавно завершились работы в павильонах "Геология", "Микробиологическая промышленность" и "Физика". Теперь это музейные пространства.
Скоро откроется экспозиция Третьяковской галереи в павильоне "Центральный". Этим летом на ВДНХ высадили более полумиллиона цветов. Решение о возрождении всего комплекса принято еще в 2014 году, тогда выставку передали в ведение города. За это время привели в порядок арки, фасады, отреставрировали знаменитые фонтаны, восстановили павильоны, в том числе "Космос". В этом году ВДНХ исполнилось 83 года.
В России создали вакцину "Спутник V" против трех новых подвидов штамма "Омикрон". Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Внедрить ее смогут только после испытаний, по действующим правилам они займут шесть месяцев. Гинцбург сообщил, что уже ревакцинировался новым препаратом, защищающим от "Омикрона". Специалисты отмечают, что эффективность обычного "Спутника V" против этого штамма упала в 10 раз.
Тем временем в России растет заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали более 27 тысяч новых случаев заражения, это максимум с 21 марта. В столице количество инфицированных немного снизилось, сейчас чуть меньше 7,5 тысячи человек. А в Петербурге впервые с марта зафиксировали более трех тысяч заболевших. Ранее в стране обнаружили новый штамм – гибрид "Омикрона" и "Дельты" – "Дельтакрон". Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, ведомство рекомендует носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.
Жара может сделать из зеленых британских остров пустыню. На снимках Соединенного королевства, сделанных из космоса, преобладает коричневый цвет. Особенно от зноя пострадали Англия, восток Уэльса и юг Шотландии. 12 августа, как ожидается, на части страны страны официально объявят засуху, а вместе с этим и введут дополнительный запреты на пользование водой.
Продолжается погодная атака и во Франции. Она началась в июле, и страна переживает уже третью волну аномальной жары. Столбики термометров вновь поднялись выше отметки 40 градусов. Причем 12 августа, по прогнозам синоптиков, температурные показатели в ряде департаментов могут достичь рекордных показателей. В стране введены ограничения на использование воды. В первую очередь они коснулись полива растений. В ряде регионов это запрещено делать с 09:00 до 19:00. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи евро. Не обошли эти меры и курортный Лазурный берег. Там закрыты все душевые кабины на пляжах. Способ справится с последствиями засухи предложили и в Еврокомиссии. Страны призывают повторно использовать воду из очистных сооружений.
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