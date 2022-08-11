"Москва и мир": завершение работ на участке МСД и пожары во Франции

На Московском скоростном диаметре завершаются работы на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Там построят и реконструируют 22 километра дорог, два путепровода, четыре эстакады, мосты и подземные переходы. В итоге получится шестиполосная трасса, которая разгрузит северо-восток столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В сентябре планируют закончить работы на всем участке. Открытие этой дороги позволит завершить строительство основного отрезка Московского скоростного диаметра, который в итоге выйдет к платной трассе до Санкт-Петербурга.

В России зафиксировали шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием "Дельтакрон". Это гибрид "Дельты" и "Омикрона". В других странах его пока не находили. Пять заболевших обнаружили в Санкт-Петербурге и одного – в Москве. Все перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация не понадобилась. Среди симптомов – невысокая температура, боль в горле, кашель и слабость. Насколько опасен этот вид вируса, еще только предстоит выяснить.

За прошедшие сутки в России COVID-19 заболели более 25 тысяч человек. Это максимальный показатель с марта. Пик заболеваемости ожидается в конце августа, а в сентябре – спад. Необходимости вводить общие ограничительные меры, как заявили в Роспотребнадзоре, в данный момент нет, но действует рекомендация носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода. Сейчас доступна вакцина "Спутник V". Препарат за два года пандемии стал самым экспортируемым в России. Вакцина зарегистрирована в 71 стране.

Во французской Жиронде вновь вспыхнули пожары. Огонь уничтожил около семи тысяч гектаров леса. Накануне вечером из провинции эвакуировали более 10 тысяч жителей и туристов, которые отдыхали в кемпингах. Борьбу со стихией ведут усиленные отряды пожарных, всего более тысячи человек. На помощь им спешат коллеги из Польши. Но пока, несмотря на все усилия, взять ситуацию под контроль не удается. Надеяться на благоприятные погодные условия тоже не приходится. До конца недели в регионе столбик термометра будет находиться на отметке 40 градусов.

Аномальная жара продолжается и на Апеннинах. Медики сообщили, что за первые две недели июля смертность в Италии увеличилась на 20%. И африканский зной сыграл в этом не последнюю роль. Местные власти просят сограждан быть крайне аккуратными: выходить из дома как можно реже, носить светлую одежду и пить больше воды. Ученые констатируют, что с начала года в Италии зарегистрировали настолько высокие температуры, что 2022 год может стать самым жарким за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений в стране.