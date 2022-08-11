"Москва и мир": завершение работ на участке МСД и вспышка коронавируса в Китае

На Московском скоростном диаметре завершаются работы на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Там построят и реконструируют 22 километра дорог, два путепровода, четыре эстакады, мосты и подземные переходы. В итоге получится шестиполосная трасса, которая разгрузит северо-восток столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.



В сентябре планируют закончить работы на всем участке. Открытие этой дороги позволит завершить строительство основного отрезка Московского скоростного диаметра, который в итоге выйдет к платной трассе до Санкт-Петербурга.

В России зафиксировали шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием "Дельтакрон". Это гибрид "Дельты" и "Омикрона". В других странах его пока не находили. Пять заболевших обнаружили в Санкт-Петербурге и одного – в Москве. Все перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация не понадобилась. Среди симптомов – невысокая температура, боль в горле, кашель и слабость. Насколько опасен этот вид вируса, еще только предстоит выяснить.

За прошедшие сутки в России COVID-19 заболели более 25 тысяч человек. Это максимальный показатель с марта. Пик заболеваемости ожидается в конце августа, а в сентябре – спад. Необходимости вводить общие ограничительные меры, как заявили в Роспотребнадзоре, в данный момент нет, но действует рекомендация носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода. Сейчас доступна вакцина "Спутник V". Препарат за два года пандемии стал самым экспортируемым в России. Вакцина зарегистрирована в 71 стране.

Китай из-за вспышки коронавируса вновь вводит ограничения и локальные локдауны. Накануне в стране поставили почти 2 000 диагнозов. Большинство пациентов переживают COVID-19 бессимптомно. Для страны, которая живет в режиме "нулевой терпимости" к коронавирусу, такие цифры настоящая катастрофа. Теперь миллионы жителей вновь вынуждены уйти на карантин. Им разрешается выходить из дома только для похода в магазин или больницу. Больше всего зараженных на острове Хайнане. СМИ также сообщали, что на курорте оказались заблокированными тысячи иностранных туристов. В ситуацию вмешались федеральные власти, людям после предъявления отрицательного теста разрешили вернуться домой.

О новых случаях COVID-19 сообщил и Тибет. Там проходят массовые тестирования. В автономии отменены все массовые мероприятия, закрыты клубы и храмы. Между тем китайские медики сообщили о появлении нового вируса. Предположительно, он передается человеку от землероек. Уже госпитализированы 35 человек. Среди симптомов – лихорадка, слабость и кашель.