"Москва и мир": благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" и пожары во Франции

На юге столицы благоустраивают парк "Каскад Кировоградских прудов". Там проложат новые дорожки и установят комфортабельные качели. Для детей построят площадки для игр и занятий спортом, а для владельцев животных – зоны выгула собак. Но особое внимание авторы проекта уделили Кировоградским прудам.

Для безопасности горожан в парке оборудуют системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб. В вечернее время дорожки будут освещать более 150 фонарей с энергосберегающими светильниками.

В 2024 году к трассе М-12 заработает подъезд в четыре полосы. Участок дороги в Московской и Владимирской областях планируют досрочно ввести в эксплуатацию, на строительство дополнительно выделят 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал Михаил Мишустин на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым. Трасса М-12 обеспечит скоростное сообщение между российскими регионами, а также станет частью маршрута в Западный Китай.

Во французской Жиронде вновь вспыхнули пожары. Огонь уничтожил около семи тысяч гектаров леса. Накануне вечером из провинции эвакуировали более 10 тысяч жителей и туристов, которые отдыхали в кемпингах. Борьбу со стихией ведут усиленные отряды пожарных, всего более тысячи человек. На помощь им спешат коллеги из Польши. Но пока, несмотря на все усилия, взять ситуацию под контроль не удается. Надеяться на благоприятные погодные условия тоже не приходится. До конца недели в регионе столбик термометра будет находиться на отметке 40 градусов.

Аномальная жара продолжается и на Апеннинах. Медики сообщили, что за первые две недели июля смертность в Италии увеличилась на 20%. И африканский зной сыграл в этом не последнюю роль. Местные власти просят сограждан быть крайне аккуратными: выходить из дома как можно реже, носить светлую одежду и пить больше воды. Ученые констатируют, что с начала года в Италии зарегистрировали настолько высокие температуры, что 2022 год может стать самым жарким за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений в стране.