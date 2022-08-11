"Москва и мир": новый сезон "Московского долголетия" и пожары во Франции

В сентябре "Московское долголетие" открывает новый сезон. На этот раз акцент сделают на образовательной части. Участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности. Из-за популярности этих курсов, количество групп увеличат. Уже сейчас благодаря программе большое количество москвичей старшего поколения умеют пользоваться современными технологиями. Только на портале mos.ru зарегистрированы около миллиона горожан старше 55 лет.

Помимо новых лекций и семинаров в рамках проекта организуют творческие кружки и развлекательные мероприятия. Так, до конца сентября продлится фестиваль талантов. В его программе – вокальные и танцевальные конкурсы. Гала-концерт, где можно будет увидеть лучшие выступления конкурсантов, запланирован на октябрь. Активно проект будет жить и зимой. После двухлетнего перерыва из-за пандемии запланировано возвращение тренировок по зимним видам спорта. В столичных парках можно будет научиться кататься на коньках и лыжах.

Пять самолетов, летевших в Тюмень, из-за смога от природных пожаров были вынуждены приземлиться в Екатеринбурге. 125 гектаров леса горит в Ханты-Мансийском автономном округе, но дым и запах гари уже добрались до Тюменской и Омской областей. В Омске смог рассеется 12 августа, с приходом дождей.

Тем временем, Югра уже несколько недель остается самым горячим регионом России – там на данный момент больше всего очагов огня. По мнению специалистов, причиной пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа стали сухие грозы и сильный ветер. Такие грозы чаще всего возникают без осадков при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

Во французской Жиронде вновь вспыхнули пожары. Огонь уничтожил около семи тысяч гектаров леса. Накануне вечером из провинции эвакуировали более 10 тысяч жителей и туристов, которые отдыхали в кемпингах. Борьбу со стихией ведут усиленные отряды пожарных, всего более тысячи человек. На помощь им спешат коллеги из Польши. Но пока, несмотря на все усилия, взять ситуацию под контроль не удается. Надеяться на благоприятные погодные условия тоже не приходится. До конца недели в регионе столбик термометра будет находиться на отметке 40 градусов.

Аномальная жара продолжается и на Апеннинах. Медики сообщили, что за первые две недели июля смертность в Италии увеличилась на 20%. И африканский зной сыграл в этом не последнюю роль. Местные власти просят сограждан быть крайне аккуратными: выходить из дома как можно реже, носить светлую одежду и пить больше воды. Ученые констатируют, что с начала года в Италии зарегистрировали настолько высокие температуры, что 2022 год может стать самым жарким за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений в стране.