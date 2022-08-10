"Москва и мир": новый Дом сестринского ухода в столице и жара в Британии

Дом сестринского ухода откроют в одном из корпусов столичной больницы имени Юдина. Пациентами нового медицинского учреждения станут неизлечимо больные люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Все палаты рассчитаны на одного–двух человек. Они оборудованы санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью. Кроме того, в каждой комнате установлены потолочные подъемники, чтобы перемещать маломобильных и лежачих больных.

Как и во всех филиалах Центра паллиативной помощи, в новом корпусе будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда "Вера". Первых подопечных новый дом сестринского ухода примет уже на следующей неделе. Об этом медики сообщили Сергею Собянину, который посетил медучреждение. Ранее в столице были модернизированы две площадки Центра паллиативной помощи: главный корпус на улице Двинцев и бывший корпус клиники имени Демихова. В планах у властей сделать капитальный ремонт еще трех зданий, в которых будут оказывать помощь тяжело больным пациентам.

В Москве и области до утра пятницы, 12 августа, действует желтый уровень погодной опасности. Это связано с повышенной угрозой возникновения пожаров. В ближайшие дни будет переменная облачность без осадков, температура установится около 24–28 градусов. В выходные воздух прогреется до 30 градусов, ожидается сухая и солнечная погода.

Тем временем в Нижнем Новгороде ликвидируют последствия ливня, там сильный дождь идет уже третий день. Затопило набережную Оки, площадь у Московского вокзала и несколько микрорайонов. На улицы города вывели всю водооткачивающую технику. Дождь будет идти еще сутки.

А в Комсомольске-на-Амуре коммунальщики приводят в порядок город после урагана. Из-за сильных порывов ветра деревья падали прямо на проезжую часть. В одном из районов дерево рухнуло на машину с людьми, есть пострадавшие. Повреждены линии электропередачи, боле 100 домов остались без света. Коммунальные службы устраняют последствия стихии.



В Великобритании решили ввести желтый, потенциально опасный для здоровья человека, уровень погодной опасности. Эта мера вступит в силу уже 11 августа. На первом этапе она затронет значительную часть юга Англии, а также восток Уэльса. Синоптики предупреждают, из-за повышенного давления температура воздуха будет расти изо дня в день на протяжении всей недели. Самые сильная жара ожидается в пятницу и субботу, 12 и 13 августа. Столбики термометров местами превысят отметку 35 градусов. Но при этом аномальный август по тепловым рекордам уступает июлю. Минувший месяц стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Максимальные температурные показатели были превышены и во Франции, Португалии, Ирландии и Швеции.

Тем временем Южная Корея приходит в себя после сильнейшего ливня. Его жертвами стали как минимум девять человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Основной удар стихия нанесла по Сеулу. С понедельника, 8 августа, в городе выпало в общей сложности более 500 миллиметров осадков. Таких дождей в стране не было 80 лет. Под воду ушли более 2,5 тысячи зданий, большая часть из которых жилые дома. Затопленными оказались автомагистрали и станции метро.