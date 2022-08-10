"Москва и мир": три новых поликлиники в столице и пожар на нефтехранилище на Кубе

В столице после капитального ремонта по новому стандарту открылись еще три поликлиники. Они находятся в районах Северное Тушино, Южное Чертаново и Строгино. Две взрослые поликлиники расположены на улицах Планерной и Кулакова, а детская – на Дорожной улице. Обновленные поликлиники смогут обслуживать почти 100 тысяч пациентов.

Там установили современное цифровое медицинское оборудование, в том числе маммографы и рентген-аппараты. Для удобства посетителей основные кабинеты врачей разместили на первом этаже, а менее востребованные – выше. В поликлиниках появились кафе, игровые зоны и информационные центры. Также благоустроили территории возле медучреждений, организовали места для отдыха, детские площадки, сделали парковки для велосипедов и самокатов. Программа капитального ремонта поликлиник по новому столичному стандарту продолжается, на данный момент работы завершены уже в 58 зданиях.

Новый мост в Череповце через реку Шексна сократит путь до Москвы на 132 километра. Об этом на церемонии открытия Архангельского моста сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Мост помог сформировать большое транспортное кольцо, которое соединяет четыре крупных микрорайона Череповца. Также удалось вывести из центра города федеральные трассы Вологда – Санкт-Петербург и Вологда – Москва.

Архангельский мост стал одним из крупнейших вантовых мостов в России, его протяженность составляет более одного километра. В Вологодской области – это самый длинный мост. Благодаря этой переправе инфраструктура Череповца будет развиваться еще эффективнее. Символично, что в 1979 году именно в Череповце появился первый в России вантовый мост – Октябрьский. Строительство Архангельского завершили досрочно. Всего за пять лет в России должны построить и реконструировать 650 мостов.

Пожар на нефтехранилище в порту кубинского Матансаса локализовали. В топливных контейнерах горение еще продолжается, но оно, как говорят спасатели, уже незначительное. Огонь бушевал на объекте более пяти дней, за это время он успел уничтожить около 40% территории комплекса. Один за одним сгорели четыре огромных нефтяных резервуара.

Сколько в результате было потеряно топлива, пока не сообщается. Однако власти уже сделали официальное заявление, что нефть в близлежащий залив не попала. При этом местным жителям, рекомендовали носить маски и избегать возможных кислотных дождей. Их может вызвать большой столб дыма, который образовался при пожаре. Эта мера касается даже жителей Гаваны при том, что столица расположена примерно в 130 километрах от порта. Жертвой масштабного пожара стал один человек, судьба еще 14 до сих пор неизвестна. Из зоны бедствия были эвакуированы почти четыре тысячи жителей.

