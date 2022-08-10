"Москва и мир": новый Дом сестринского ухода в столице и пожар на нефтехранилище на Кубе

Дом сестринского ухода откроют в одном из корпусов столичной больницы имени Юдина. Пациентами нового медицинского учреждения станут неизлечимо больные люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Все палаты рассчитаны на одного–двух человек. Они оборудованы санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью. Кроме того, в каждой комнате установлены потолочные подъемники, чтобы перемещать маломобильных и лежачих больных.

Как и во всех филиалах Центра паллиативной помощи, в новом корпусе будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда "Вера". Первых подопечных новый дом сестринского ухода примет уже на следующей неделе. Об этом медики сообщили Сергею Собянину, который посетил медучреждение. Ранее в столице были модернизированы две площадки Центра паллиативной помощи: главный корпус на улице Двинцев и бывший корпус клиники имени Демихова. В планах у властей сделать капитальный ремонт еще трех зданий, в которых будут оказывать помощь тяжело больным пациентам.

Новый мост в Череповце через реку Шексна сократит путь до Москвы на 132 километра. Об этом на церемонии открытия Архангельского моста сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Мост помог сформировать большое транспортное кольцо, которое соединяет четыре крупных микрорайона Череповца. Также удалось вывести из центра города федеральные трассы Вологда – Санкт-Петербург и Вологда – Москва.

Архангельский мост стал одним из крупнейших вантовых мостов в России, его протяженность составляет более одного километра. В Вологодской области – это самый длинный мост. Благодаря этой переправе инфраструктура Череповца будет развиваться еще эффективнее. Символично, что в 1979 году именно в Череповце появился первый в России вантовый мост – Октябрьский. Строительство Архангельского завершили досрочно. Всего за пять лет в России должны построить и реконструировать 650 мостов.

Пожар на нефтехранилище в порту кубинского Матансаса локализовали. В топливных контейнерах горение еще продолжается, но оно, как говорят спасатели, уже незначительное. Огонь бушевал на объекте более пяти дней, за это время он успел уничтожить около 40% территории комплекса. Один за одним сгорели четыре огромных нефтяных резервуара.

Сколько в результате было потеряно топлива, пока не сообщается. Однако власти уже сделали официальное заявление, что нефть в близлежащий залив не попала. При этом местным жителям рекомендовали носить маски и избегать возможных кислотных дождей. Их может вызвать большой столб дыма, который образовался при пожаре. Эта мера касается даже жителей Гаваны при том, что столица расположена примерно в 130 километрах от порта. Жертвой масштабного пожара стал один человек, судьба еще 14 до сих пор неизвестна. Из зоны бедствия были эвакуированы почти четыре тысячи жителей.