"Москва и мир": 3 новых поликлиники в столице и жара в Британии

В столице после капитального ремонта по новому стандарту открылись еще три поликлиники. Они находятся в районах Северное Тушино, Южное Чертаново и Строгино. Две взрослые поликлиники расположены на улицах Планерная и Кулакова, а детская на Дорожной улице. Обновленные поликлиники смогут обслуживать почти 100 тысяч пациентов.

Там установили современное цифровое медицинское оборудование, в том числе маммографы и рентген-аппараты. Для удобства посетителей основные кабинеты врачей разместили на первом этаже, а менее востребованные – выше. В поликлиниках появились кафе, игровые зоны и информационные центры. Также благоустроили территории возле медучреждений, организовали места для отдыха, детские площадки, сделали парковки для велосипедов и самокатов. Программа капитального ремонта поликлиник по новому столичному стандарту продолжается, на данный момент работы завершены уже в 58 зданиях.

Увеличилось число пострадавших в результате взрыва возле курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма. 14 человек получили травмы, есть один погибший. 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали боеприпасы, огневого воздействия на объект не зафиксировали. В Минобороны основной причиной взрыва считают нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас зона оцеплена, а из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Пляжи в Новофедоровке взрывом не затронуло, открыты кафе и прокаты.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всем жителям поселка, чье жилье пострадало, выплатят компенсации и помогут восстановить утерянное имущество. В основном повреждены окна, балконы и двери домов рядом с аэродромом. Комиссии по оценке ущерба уже работают. Несмотря на ЧП, курортный сезон на полуострове продолжается. Гостиницы и пляжи в обычном режиме принимают туристов.

В Великобритании решили ввести желтый, потенциально опасный для здоровья человека, уровень погодной опасности. Эта мера вступит в силу уже 11 августа. На первом этапе она затронет значительную часть юга Англии, а также восток Уэльса. Синоптики предупреждают, из-за повышенного давления температура воздуха будет расти изо дня в день на протяжении всей недели. Самые сильная жара ожидается в пятницу и субботу. Столбики термометров местами превысят отметку 35 градусов. Но при этом аномальный август по тепловым рекордам уступает июлю. Минувший месяц стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Максимальные температурные показатели были превышены и во Франции, Португалии, Ирландии и Швеции.

Тем временем Южная Корея приходит в себя после сильнейшего ливня. Его жертвами стали как минимум девять человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Основной удар стихия нанесла по Сеулу. С понедельника, 8 августа, в городе выпало в общей сложности более 500 миллиметров осадков. Таких дождей в стране не было 80 лет. Под воду ушли более 2,5 тысячи зданий, большая часть из которых жилые дома. Затопленными оказались автомагистрали и станции метро.