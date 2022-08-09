"Москва и мир": ограничения Росавиации и лесные пожары во Франции

09 августа, 21:40
К 1 сентября в столице откроют два десятка школ и детских садов. Всего к концу 2022 года в Москве построят и введут в эксплуатацию более 60 образовательных учреждений, а в ближайшие несколько лет – около 130. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения нового помещения школы № 158 на Смольной улице в Левобережном районе.
Новое здание школы № 158 откроется 1 сентября. В здании, построенном по индивидуальному проекту, разместят дошкольные группы и начальные классы. Потоки детей будут разделены – для дошколят и школьников предусмотрели отдельные входы. В здании есть игровые комнаты, актовый и спортивный залы, спальни, столовые, библиотека, медицинский блок и раздевалки.
Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз до 17 августа. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.
В Краснодарском крае действует единственный аэропорт – в Сочи. В РЖД назначили дополнительные поезда и более тысячи новых рейсов на юг России. Также в Минтранспорте запустили перевозки туристов в Крым на автобусах по единому билету через Анапу. Автобусы прибывают в Симферополь, Ялту и Алушту. Билет можно оформить в кассе любого железнодорожного вокзала и в приложении РЖД.
Около трех тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за лесного пожара. Он вспыхнул накануне вечером и вплотную приблизился к населенным пунктам. Людей вывозили всю ночь. Больше половины из них приютили родственники и знакомые, остальных разместили в специально организованных лагерях. Всего за несколько часов огонь уничтожил свыше 700 гектаров.
Возникновению новых очагов возгорания способствует погода. Франция переживает четвертую волну жары. Аномально высокие температуры продержатся до конца недели. В некоторых регионах столбики термометров приближаются к отметке 40 градусов. От пожаров, которые бушуют в стране с начала июля, больше всех пострадал департамент Жиронда. Там уничтожено более 20 тысяч гектаров леса. Тревогу бьют местные фермеры.
Из-за аномальной засухи цены на молоко во Франции продолжают расти. Корма для коров все меньше. Аналогичная ситуация в соседней Испании. Экстремальная жара там спровоцировала рост цен на электроэнергию, а это может привести к повышению цен на мясо. Кроме того, на себестоимость может повлиять нехватка воды для кормления животных – 80% предназначенных для этого прудов высохли.
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